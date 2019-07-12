Западные СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

В конце декабря 2018-го 45-летняя Хайди Клум сообщила своим фолловерам, что 29-летний Том Каулитц сделал ей предложение. На тот момент пара встречалась всего лишь чуть больше полугода.
С тех пор поклонники ждут, когда знаменитости сыграют свадьбу — хотя судя по их соцсетям, они совсем не готовятся к этому событию.
Недавно выяснилось, что, возможно, пышного торжества у знаменитостей и не случится — ведь, по сообщениям портала TMZ, Клум и Каулитц уже давно женаты!
В тот день они отмечали первую годовщину своих отношений. Очевидцы видели звезда на ужине в одном из ресторанов Калифорнии, но ничего необычного тогда за ними не заметили.
На данный момент пара не прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе. Возможно, они решили не рассказывать общественности о своем решении стать мужем и женой из-за любовных неудач в прошлом — и Том, и Хайди уже были женаты.