Западные СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

Поклонники давно ждут, когда Том Каулитц и Хайди Клум станут мужем и женой. Впрочем, недавно журналистам стало известно, что знаменитая пара могла сыграть свадьбу еще несколько месяцев назад.

Хайди Клум и Том Каулитц

В конце декабря 2018-го 45-летняя Хайди Клум сообщила своим фолловерам, что 29-летний Том Каулитц сделал ей предложение. На тот момент пара встречалась всего лишь чуть больше полугода.

Однако это не помешало Хайди незамедлительно ответить «Да!» рок-музыканту.

С тех пор поклонники ждут, когда знаменитости сыграют свадьбу — хотя судя по их соцсетям, они совсем не готовятся к этому событию.

Недавно выяснилось, что, возможно, пышного торжества у знаменитостей и не случится — ведь, по сообщениям портала TMZ, Клум и Каулитц уже давно женаты!

Если верить инсайдерам, которые уверяют, что своими глазами видели свидетельство о браке знаменитостей, модель и гитарист поженились еще 22 февраля.

В тот день они отмечали первую годовщину своих отношений. Очевидцы видели звезда на ужине в одном из ресторанов Калифорнии, но ничего необычного тогда за ними не заметили.



1 2 3 ... 8 Ходят слухи, что Хайди Клум и Том Каулитц уже давно поженились

На данный момент пара не прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе. Возможно, они решили не рассказывать общественности о своем решении стать мужем и женой из-за любовных неудач в прошлом — и Том, и Хайди уже были женаты.