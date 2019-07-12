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Западные СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

Поклонники давно ждут, когда Том Каулитц и Хайди Клум станут мужем и женой. Впрочем, недавно журналистам стало известно, что знаменитая пара могла сыграть свадьбу еще несколько месяцев назад.
Хайди Клум, Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц

В конце декабря 2018-го 45-летняя Хайди Клум сообщила своим фолловерам, что 29-летний Том Каулитц сделал ей предложение. На тот момент пара встречалась всего лишь чуть больше полугода.

Однако это не помешало Хайди незамедлительно ответить «Да!» рок-музыканту.

С тех пор поклонники ждут, когда знаменитости сыграют свадьбу — хотя судя по их соцсетям, они совсем не готовятся к этому событию.

Хайди Клум
 

Недавно выяснилось, что, возможно, пышного торжества у знаменитостей и не случится — ведь, по сообщениям портала TMZ, Клум и Каулитц уже давно женаты!

Если верить инсайдерам, которые уверяют, что своими глазами видели свидетельство о браке знаменитостей, модель и гитарист поженились еще 22 февраля.

В тот день они отмечали первую годовщину своих отношений. Очевидцы видели звезда на ужине в одном из ресторанов Калифорнии, но ничего необычного тогда за ними не заметили.

На данный момент пара не прокомментировала слухи о своей скорой свадьбе. Возможно, они решили не рассказывать общественности о своем решении стать мужем и женой из-за любовных неудач в прошлом — и Том, и Хайди уже были женаты.

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12 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @heidiklum/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Хайди Клум, Том Каулитц

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Где возгласы местных баб Ванг, что через год он ее бросит? И женщина в таком почтенном возрасте должна с внуками ходить, а не мужчинами)

  • Ну молодцы! ))) Неплохая пара)

  • Гость 1-так надоело писать одно и тоже. .сколько можно .И так всем все понятно- что это очень и очень ненадолго..это и им самим понятно.Почему и скрывали от всех свадьбу.

  • Красотка!!! и 4 детей, и куча бабосек, и в постели с молодым, да и выглядит не замученной! ПОздравляю!

  • Гость

    Где возгласы местных баб Ванг, что через год он ее бросит? И женщина в таком почтенном возрасте должна с внуками ходить, а не мужчинами)

    Ну, все теперь у местных любительниц молодцов появилось новое надежда и знамя- Хайди Клум, которое продержится год-два, а потом снова бесславно падет, унесенное ветром времени: Клум пойдеи искать себе очередную экзотику, а ее сын-муж найдет себе молодую)

  • Все думала - кого мне Седакова напоминает в своих похождениях? Ну точно же )))

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