17-летняя русская скрипачка и дочь миллионера найдена мертвой в Лондоне

Дочь коллекционера и мецената Игоря Цуканова нашли мертвой в ее доме в Лондоне. По предварительным данным, девушка умерла от передозировки.

Катя Цуканова

В Лондоне скончалась 17-летняя Катя Цуканова, юная скрипачка и дочь российского миллионера Игоря Цуканова и основательницы Xenon Capital Partners Натальи Цукановой. Ее тело было найдено в доме отца в Кенсингтоне. Всего за несколько дней до этого девочка выступала с концертом в Королевском оперном театре.

По предварительным данным, Катя умерла от передозировки наркотических веществ. Накануне она веселилась с друзьями на вечеринке, где, видимо, и приняла запрещенные препараты.

О смерти Екатерины изданию Telegraph рассказал ее отец. «Моя дочь была так счастлива, и у нее было такое светлое будущее, — признался безутешный Игорь Цуканов. — Она была такой умной девочкой, но сделала один плохой выбор. Что мы, родители, можем поделать? В любом случае дети будут делать то, что они хотят, и никогда вам об этом не скажут».

1 2 3 4 В Лондоне скончалась 17-летняя русская скрипачка Екатерина Цуканова

Катя училась в Королевском музыкальном колледже и школе Wycombe Abbey. Ее основной специальностью был скрипка, но Цуканова умело обращалась также с фортепиано и гитарой. В свободное время девушка любила кататься верхом.

Игорь Цуканов является председателем английской благотворительной организации Tsukanov Family Foundation, которая осуществляет проекты в области образования, музыки и искусства. В частности, фонд Цуканова финансирует приобретение Третьяковской галереей работ современных российских художников и поддерживает организацию выставок.

