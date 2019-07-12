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В поисках пропавшей 15-летней школьницы в Ватикане вскрыли могилы двух принцесс, но они оказались пустыми

Всем любителям тайн и загадок посвящается! В Ватикане уже 36 лет ищут тело пропавшей в 1983 году 15-летней девочки. После анонимного сообщения полиция вскрыла могилы двух принцесс, скончавшихся в XIX веке, и выяснилось, что их останки тоже куда-то исчезли.

В июне 1983 года в Ватикане пропала Эмануэла Орланди. 15-летняя школьница и дочь сотрудника канцелярии Папы Римского пошла в музыкальную школу и не вернулась. Итальянская пресса подозревала, что в пропаже девочки виновны соратники террориста Мехмета Али Агджа и даже итальянская мафия. Но расследование зашло в тупик.

Спустя 36 лет родственники Эмануэлы получили анонимное сообщение о том, что останки девочки могут находиться на Тевтонском кладбище в одном из захоронений около статуи ангела с книгой.

Ватикан разрешил вскрыть могилы, о которых говорилось в сообщении — ими оказались захоронения не много ни мало двух принцесс, Софии фон Гогенлоэ (умерла в 1836 году) и Карлотты Федерики Мекленбургской (скончалась в 1840-м). Но самое интересное (и страшное) началось тогда, когда гробы открыли — в них вообще не было останков. Ни пропавшей Орланди, ни принцесс, сообщает Reuters.

Представитель Святого престола Алессандро Джизотти заявил, что Ватикан изучит официальные документы, чтобы выяснить, какие работы проводились на кладбище и, собственно, куда делись захоронения.

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12 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News

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