В поисках пропавшей 15-летней школьницы в Ватикане вскрыли могилы двух принцесс, но они оказались пустыми

Всем любителям тайн и загадок посвящается! В Ватикане уже 36 лет ищут тело пропавшей в 1983 году 15-летней девочки. После анонимного сообщения полиция вскрыла могилы двух принцесс, скончавшихся в XIX веке, и выяснилось, что их останки тоже куда-то исчезли.

В июне 1983 года в Ватикане пропала Эмануэла Орланди. 15-летняя школьница и дочь сотрудника канцелярии Папы Римского пошла в музыкальную школу и не вернулась. Итальянская пресса подозревала, что в пропаже девочки виновны соратники террориста Мехмета Али Агджа и даже итальянская мафия. Но расследование зашло в тупик.

Спустя 36 лет родственники Эмануэлы получили анонимное сообщение о том, что останки девочки могут находиться на Тевтонском кладбище в одном из захоронений около статуи ангела с книгой.

Ватикан разрешил вскрыть могилы, о которых говорилось в сообщении — ими оказались захоронения не много ни мало двух принцесс, Софии фон Гогенлоэ (умерла в 1836 году) и Карлотты Федерики Мекленбургской (скончалась в 1840-м). Но самое интересное (и страшное) началось тогда, когда гробы открыли — в них вообще не было останков. Ни пропавшей Орланди, ни принцесс, сообщает Reuters.

1 2 3 ... 11 В 1983 года в Ватикане исчезла 15-летняя Эмануэла Орланди

Представитель Святого престола Алессандро Джизотти заявил, что Ватикан изучит официальные документы, чтобы выяснить, какие работы проводились на кладбище и, собственно, куда делись захоронения.