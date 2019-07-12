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СМИ рассекретили тайного возлюбленного сбежавшей от мужа принцессы Дубая

Принцесса Хайя, которая решилась на отчаянный шаг и вместе с детьми сбежала от правителя Дубая сначала в Германию, а затем в Британию, оказывается, уже давно была влюблена в другого мужчину.

В начале июля принцесса Хайя сбежала от своего 69-летнего мужа, эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, прихватив 40 млн долларов и двоих детей, 11-летнюю Аль Джалилу и 7-летнего Заеда. Сейчас 45-летняя беглянка скрывается в Англии и ждет, когда же начнется бракоразводный процесс. Говорят, что на побег Хайя решилась из-за того, что начала опасаться за свою жизнь и безопасность детей (а от Мактума действительно можно было ждать чего угодно, ведь он годами издевался над своими родными дочерями, которые когда-то тоже пытались бежать). Но не все так просто. Оказывается, движущей силой Хайи был не только страх, но и любовь!

Принцесса сбежала не просто от мужа, а к новому возлюбленному! Издание Mail Online утверждает: Хайя встречалась со своим телохранителем и бывшим солдатом пехоты Расселом Флауэрсом, который расстался с женой в прошлом году.

Рассел связь с принцессой комментировать отказался, а на вопрос о «близкой дружбе», которая, предположительно, длится уже три года, заявил журналистам: «Мне нечего сказать по этому поводу».

Рассел Флауэрс, принцесса Хайя, шейх Мактум и их дети
Рассел Флауэрс, принцесса Хайя, шейх Мактум и их дети

Рассел пять лет работал офицером охраны принцессы и сопровождал ее в поездках по всему миру, но в прошлом году оставил свой пост — все потому, что во дворце начали подозревать о его не самых уставных отношениях с Хайей.

Высокопоставленные члены королевского двора в Дубае обратили внимание на связь принцессы и телохранителя и намекнули об этом шейху Мактуму. Как вы понимаете, Расселу пришлось срочно исчезнуть.

Инсайдеры утверждают, что Хайя не скупилась на подарки своему любовнику: принцесса купила ему Range Rover, охотничье ружье за 50 000 фунтов стерлингов и даже ферму, на которую Флауэрс переехал после развода с женой.

Прежде чем стать телохранителем принцессы, Флауэрс работал в частной охранной фирме. Он шесть лет отслужил в армии и два года — в Морской Службе Безопасности.

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12 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну это понятно. Рано или поздно любая влюбится в молодого, в браке со старым

  • А где фото телохранителя?

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