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«В ЗАГС я пришла не разводиться»: Бузова вспомнила расставание с Тарасовым

Ольга Бузова активно постит инстаграм-истории, но лишь недавно решила дать фолловерам возможность задать ей любой волнующий их вопрос. Конечно, часть касалась прошлых отношений «поющей ведущей».

В конце 2016 года Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Это дало мощный старт карьере ведущей, в рекордные сроки добившейся успеха в качестве певицы, но, к сожалению, поставило на паузу ее личную жизнь.

С тех пор Ольга так и не встретила человека, с которым могла бы построить серьезные отношения. Даже попытка найти любовь на проекте «Замуж за Бузову» обернулась неудачей. Впрочем, певица уверяет — ей и одной хорошо! Однако тема развода до сих пор остается больной для звезды. Она звучит и в ее песнях, и в постах Инстаграма.

На днях Бузова позволила фолловерам задать ей любой вопрос. Один из них звучал так: «Простила бы его и смогла бы вернуться?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Речь, конечно, шла о Дмитрии Тарасове.

В ответ Бузова призналась, что очень много размышляла над этой темой. «У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я шла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится», — написала Ольга. Певица добавила, что на момент развода не знала, что у ее мужа уже появилась новая женщина. «До сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить», — подытожила звезда.

А вот Тарасов счастливо женат. Уже в третий раз. Со своей возлюбленной Анастасией футболист воспитывает годовалую дочь Милану

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12 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, @kostenko.94, @buzova86, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Он тоже не подозревал о Нагиеве в его браке. Кому она врет? Заявление о разводе Бузова подала, а не Тарасов. Совершенно ее не жалко, ей льстил муж футболер для селфи, на фоне которого она бесконечно фотографировалась полуголая, тут же постя в инсту. Ей нужен не муж, а чел для хваставства, чтобы она на переднем плане стояла. Точно так же она использовала Третьякова , с воплями запрыгивая на него : Катёёёнаааак, мая любофь навеки, я ни с кем так щаслива не была!

  • Господи, когда все это кончится??!!!!!!

  • С нагиевым она переписывалась после того, как он ее выгнал из дома, чтобы туда привести любовницу. А через два мес после развода они с любовницей уже вешали шторы в доме, который Тарасова и Бузова строили в браке.

  • Эта песня хороша, начинай сначала...

  • Все таки Бузова на фото с ним милая и лучится любовью. Любит до одури.Костенко так не любит.

  • А мне понравилось, что она так искренне и непосредственно рассказала о больной теме для неё. Молодец 👏

  • Не понимает она, за что Тарасов бросил. А она забыла, как разбила семью Тарасова с ребенком. Так и первая жена Оксана не понимала, почему ее бросили с дочкой. Хватит ныть во всех СМИ, что ее безвинную овечку бросили, бедная, Тарасов у нее будто бы первый мужчина, первая любовь и так с ней поступил. Как она надоела всем со своим нытьем..

  • А как надоел Тарасов со своим нытьем, что выгнали из Локо, что не оплатили операцию и т.д Ноет и ноет. Судом грозит. А чего жалуется то, он провел ротацию кадров в семье, заменив жену на более молодую и Локо выгнало престарелого игрока.

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