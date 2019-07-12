«В ЗАГС я пришла не разводиться»: Бузова вспомнила расставание с Тарасовым

Ольга Бузова активно постит инстаграм-истории, но лишь недавно решила дать фолловерам возможность задать ей любой волнующий их вопрос. Конечно, часть касалась прошлых отношений «поющей ведущей».

В конце 2016 года Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. Это дало мощный старт карьере ведущей, в рекордные сроки добившейся успеха в качестве певицы, но, к сожалению, поставило на паузу ее личную жизнь.



С тех пор Ольга так и не встретила человека, с которым могла бы построить серьезные отношения. Даже попытка найти любовь на проекте «Замуж за Бузову» обернулась неудачей. Впрочем, певица уверяет — ей и одной хорошо! Однако тема развода до сих пор остается больной для звезды. Она звучит и в ее песнях, и в постах Инстаграма.

На днях Бузова позволила фолловерам задать ей любой вопрос. Один из них звучал так: «Простила бы его и смогла бы вернуться?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Речь, конечно, шла о Дмитрии Тарасове.



В ответ Бузова призналась, что очень много размышляла над этой темой. «У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я шла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится», — написала Ольга. Певица добавила, что на момент развода не знала, что у ее мужа уже появилась новая женщина. «До сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить», — подытожила звезда.





1 2 3 ... 10 Ольга Бузова в очередной раз вспомнила свой развод

А вот Тарасов счастливо женат. Уже в третий раз. Со своей возлюбленной Анастасией футболист воспитывает годовалую дочь Милану.