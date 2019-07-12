84-летняя легенда Софи Лорен вернется в кино после 10-летнего перерыва

Софи Лорен еще даст фору молодым актрисам Голливуда! Бойкая артистка возвращается в кино на девятом десятке и сыграет главную роль в новом фильме своего сына.

Софи Лорен

Режиссер Эдоардо Понти экранизирует роман Ромена Гари «Вся жизнь впереди» о мальчике-сирота Мухаммеде, который воспитывается в домашнем приюте еврейки мадам Розы. Женщину, пережившую Холокост, сыграет легендарная актриса Софи Лорен. По совместительству, мама Понти.

Для Эдоардо работать с мамой на одной съемочной площадке не впервой. Это уже третий раз, когда Понти снимает в своем фильме Софи, и отзывается он о ее игре с восхищением: «Удивительно, с какой энергией и как увлеченно она работает над каждой сценой».

Софи Лорен и Эдоардо Понти

Съемки уже начались в Италии, а релиз картины назначен на 2020 год. Лорен, кстати, в последний раз появлялась на экране 10 лет назад в фильме «Мой дом полон зеркал» — о жизни самой Софи, а также ее матери и сестры. Поклонники артистки были уверены, что автобиографической картиной Лорен поставила красивую точку в своей кинокарьере, но Эдоардо все же смог уговорить маму вернуться на большие экраны.

Эдоардо — сын Софи и продюсера Карло Понти. Влюбленные поженились в 1966 году после того, как Карло официально развелся с предыдущей супругой, и прожили вместе больше полувека, пока Понти не умер в 2007 году.

1 2 3 ... 8 В последний раз Софи Лорен снималась в кино 10 лет назад

От этого долгого и счастливого брака у Лорен есть двое детей — Эдоардо и его старший брат Карло Понти-младший. Сейчас он работает в США оркестровым дирижером.