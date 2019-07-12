Казанова отдыхает: Хулио Иглесиас, Фидель Кастро и другие секс-гиганты, у которых было более тысячи женщин

Испанский певец Хулио Иглесиас никогда не могу устоять перед красивыми женщинами. Мужчина, в общем, сам не скрывает свою любвеобильность и открыто говорит, что имел связь с 3 000 женщин. Вспоминаем других отчаянных сердцеедов, которые могут составить неплохую конкуренцию Иглесиасу.

Хулио Иглесиас

На днях стало известно, что Хулио Иглесиас — отец не восьмерых, как все раньше думали, а девятерых детей. Упорный Хавьер Санчес, который появился на свет после мимолетной интрижку музыканта, через суд доказал родство с Иглесиасом. Кто знает, возможно, где-то по миру ходят и другие дети любвеобильного артиста, ведь, как он признается сам, в его жизни было очень много женщин.



Рассказываем, кто еще из известных мужчин может похвастаться таким же достижением.

Уоррен Битти, 12 775 женщин

Голливудский соблазнитель Уоррен Битти, которому этой весной исполнилось 82 года, однажды сказал, что, «используя простую арифметику», он подсчитал, что спал с 12 775 женщинами. Из-за своего увлечения каждой встречной юбкой Уоррен даже расстался с невестой Джоан Коллинз: девушка бросила возлюбленного из-за его неверности.



Но Битти признается, что завязал с беспорядочными связями, когда познакомился с актрисой Аннетт Бенинг. Они вместе уже 27 лет и воспитывают четверых детей.



Рассел Брэнд, 1 000 женщин

Рассел Брэнд в 2005 году обратился в клинику, чтобы вылечиться от сексуальной зависимости. Актер рассказывал, что переспал более чем с 1 000 женщин, иногда — с девятью за одну ночь. Кэти Перри не смогла исправить Рассела и развелась с ним спустя два года брака, но сейчас Брэнд, кажется, наконец-то успокоился. По крайней мере, 44-летний комик говорит, что стал новым человеком рядом со своей второй женой Лаурой Галлахер.

Тони Кертис, 1 000 женщин

Тони Кертис, который был женат шесть раз и спал практически со всеми своими коллегами, включая Мэрилин Монро, когда-то без стеснения рассказывал, что был сексуально зависим: «Я бегал с комом в штанах за всеми девушками». За два года до своей смерти в 2010-м актер высказывался уже более осторожно: «У меня есть близость с женщинами. Это всегда была любовь — я влюблялся каждый день».

Билл Вайман, 1 000 женщин

Бывший бас-гитарист The Rolling Stones без стеснений поведал, что переспал более чем с тысячей женщин, причем 300 из них за те два года, когда его карьера была на пике. Билл подбирал девушек прямо на улицах, когда они разбивали лагеря около отелей, в которых он остановливался. И это при том, что тогда он был женат! «Мне было трудно возвращаться домой к супруге, которая, очевидно, знала, что происходит», — делился музыкант.

Билл Роуч, 1 000 женщин

В 2012 году актер Билл Роуч неожиданно заявил о своей любвеобильности, сообщив, что в его постели побывало более тысячи женщин. Роуч очень жалеет, что изменял своей первой супруге и причинял боль их общим детям: «У меня были репетиции с понедельника по пятницу. Возможность там имелась. У меня не было никакого контроля над своим сексуальным влечением», — признавался Билл. Изменился он лишь в 1978 году, когда встретил свою вторую жену Сару.

Фидель Кастро, 35 000 женщин

Фидель Кастро

А вот и победитель! Покойный кубинский диктатор занимался сексом каждый день минимум два раза. Об этом так в 2008 году рассказал изданию New York Times один из приближенных Фиделя: «Он спал, по меньшей мере, с двумя разными женщинами в день более сорока лет подряд. С одной — за ланчем, с другой — за ужином, а иногда ''заказывал'' женщину на завтрак», — заявлял приближенный. Говорят, что охранники Фиделя выходили на пляж и там выбирали претенденток для своего начальника. Официально у Кастро осталось 11 детей. Неофициально их могут быть тысячи.

1 2 3 ... 12 Актер Уоррен Битти подсчитал, что спал с 12 775 женщинами

А вы говорите Казанова, Казанова... Да Джакомо со своими 132 женщинами нервно курит в сторонке.