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СМИ: Резо Гигинеишвили женится на Надежде Оболенцевой

Грузинский режиссер снова женится! Избранницей Резо Гигинеишвили стала бизнесвумен Надежда Оболенцева, с которой он встречался два года.
Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили
Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Два года назад Резо Гигинеишвили перешел в ряды видных холостяков — режиссер развелся с актрисой Надеждой Михалковой, которая родила ему двоих детей: дочь Нину и сына Ивана. Только вот пробыл он в этом статусе недолго. СМИ сообщают, что уже в конце июля 37-летний Гигинеишвили женится на своей возлюбленной — 35-летней бизнесвумен Надежде Оболенцевой.

Свадьба, как сообщает пресса, состоится в Москве, и приглашены на нее будут только близкие друзья пары, в том числе и Светлана Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили

«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные — выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома — будущего семейного очага», — поделилась со «СтарХитом» подруга пары Ольга Слуцкер.

Резо и Надежда долгое время не афишировали свой роман и лишь год назад начали вместе выходить в свет. Поговаривали даже, что пара находится на грани разрыва, но слухи, очевидно, оказались всего лишь слухами.

Примечательно, что и для Резо, и для Надежды этот брак станет третьим. Режиссер был женат на Надежде Михалковой и Анастасии Кочетковой (от этого брака у него есть дочь Маруся), а Надежда была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.

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15 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @anakofilmpro, @nadineobolentseva, @rezofilm/Instagram
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Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну и прическа у нее... А Резо дурной что ли, скачет из загса в загс

  • Где-то заплакал Никита Михалков...)

  • По стопам Виторгана.

  • он пройдоха еще тот. Специально выбирает богатеньких, чтобы было на что жить да кино снимать

  • Профессиональный альфонс.

  • Похоже, что Надежда сошла с ума от безделья.

  • Гость

    Где-то заплакал Никита Михалков...)

    Скорее, рассмеялся.

  • М-да, редкостный проходимец....

  • Удобно: бывшую и будущую жену зовут одинаково😆

  • Гость

    Удобно: бывшую и будущую жену зовут одинаково😆

    Надеждоман.

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