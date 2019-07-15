СМИ: Резо Гигинеишвили женится на Надежде Оболенцевой

Грузинский режиссер снова женится! Избранницей Резо Гигинеишвили стала бизнесвумен Надежда Оболенцева, с которой он встречался два года.

Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили

Два года назад Резо Гигинеишвили перешел в ряды видных холостяков — режиссер развелся с актрисой Надеждой Михалковой, которая родила ему двоих детей: дочь Нину и сына Ивана. Только вот пробыл он в этом статусе недолго. СМИ сообщают, что уже в конце июля 37-летний Гигинеишвили женится на своей возлюбленной — 35-летней бизнесвумен Надежде Оболенцевой.

Свадьба, как сообщает пресса, состоится в Москве, и приглашены на нее будут только близкие друзья пары, в том числе и Светлана Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова.

«Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные — выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома — будущего семейного очага», — поделилась со «СтарХитом» подруга пары Ольга Слуцкер.



Резо и Надежда долгое время не афишировали свой роман и лишь год назад начали вместе выходить в свет. Поговаривали даже, что пара находится на грани разрыва, но слухи, очевидно, оказались всего лишь слухами.

Примечательно, что и для Резо, и для Надежды этот брак станет третьим. Режиссер был женат на Надежде Михалковой и Анастасии Кочетковой (от этого брака у него есть дочь Маруся), а Надежда была замужем за предпринимателем Денисом Михайловым и миллионером Айратом Исхаковым.