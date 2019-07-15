Юлия Савичева впервые опубликовала фото с 2-летней дочкой

Звезда второй«Фабрики звезд» Юлия Савичева два года скрывала свою дочь Анну от подписчиков. Но в честь дня рождения наследницы решила все же показать девочку поклонникам.

Юлия Савичева

На днях в семье 32-летней Юлии Савичевой был большой праздник: певица и ее супруг отмечали день рождения их дочери Ани, которой исполнилось два года. В честь этого Савичева устроила семейное торжество, фотографией с которого звезда поделилась в Инстаграме, и поклонники впервые увидели дочку Юлии. Правда, только со спины.

Савичева очень трогательно поздравила Аню в Инстаграме: «Два года назад ты появилась на свет и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова — смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь — без всех вас было бы очень тяжело. С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты еще маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа», — написала Юлия (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим.ред.).

Певица часто говорит, что души не чает в наследнице и постоянно ее балует. Юлия даже сделала татуировку с инициалами девочки на запястье, эскиз которой придумала сама.

1 2 3 4 5 6 7 Два года назад Юлия Савичева впервые стала мамой

Юлия и ее супруг Александр Аршинов вместе уже около 16 лет, но вот до ЗАГСа они дошли только в 2014 году, когда поняли, что хотят детей. А в 2017-м Савичева призналась, что потеряла ребенка — организм певицы был перегружен гастролями и не справился с беременностью. «Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение», — заявила Савичева.