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Какой совет Бейонсе и Джей Зи дали молодой маме Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили светское мероприятие после рождения малыша Арчи. На премьере ремейка «Короля льва» они познакомились с Джей Зи и Бейонсе и получили от них очень дельный совет.

На днях Меган Маркл под руку с принцем Гарри прошлась по красной дорожке на площади Лестер-Сквер — супруги посетили премьеру фильма «Король Лев» в Лондоне.

Меган выбрала для выхода очень сдержанный наряд: черное платье Jason Wu с прозрачными рукавами (его стоимость составляет 3 454 фунта стерлингов или 273 тысячи рублей), туфли Aquazzura и клатч Gucci.

На премьере Меган познакомилась с Джей Зи и его супругой Бейонсе — та записала саундтрек к картине. Девушки обнялись, будто давно друг друга знают, и немного поболтали о том, как же сложно быть родителем. ««Лучший совет, который я могу вам дать, это всегда находить время для себя», — сказал новоиспеченным родителям Джей Зи. Словам рэпера можно верить, ведь они с Бейонсе вместе уже почти 20 лет и воспитывают троих детей!

Правда, не все за эти 20 лет было радужно и прекрасно. В 2017 году Бейонсе выпустила альбом Lemonade, в котором чуть ли не прямым текстом сообщила, что Джей Зи изменял ей с «Бэкки с красивыми волосами». А рэпер прятаться не стал и в интервью The New York Times заявил: да, изменял, но конфликт исчерпан. Возможно, Джей и Би следовало еще больше времени уделять друг другу.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после рождения сына Арчи
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Меган и Гарри также поболтали с Элтоном Джоном и его супругом Дэвидом Фернишем. Кстати, поговаривают, что на свадьбе герцога и герцогини Элтон исполнил песню из «Короля льва» Circle Of Life.

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15 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Бейонсе, Джей-Зи, Меган Маркл

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