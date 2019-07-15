Юлия Барановская резко ответила на слухи о своей тайной свадьбе

Юлию Барановскую выдали замуж без ее ведома. Российские СМИ заявили: телеведущая снова пошла под венец. Барановская не оставила подобное без внимания.

На днях российские СМИ неожиданно заявили: 34-летняя Юлия Барановская тайно вышла замуж. Избранником телеведущей якобы стал ее возлюбленный, журналист Александр Телесов.

Появился даже некий инсайдер, который заявил: да, свадьба действительно состоялась, на нее были приглашены только самые близкие пары. Барановская, согласно традиции, была в белом платье.

Александр Телесов и Юлия Барановская

Юлия хранила молчание, но в итоге все же не выдержала и прокомментировала новости о своей тайной свадьбе в Инстаграме. Телеведущая обратилась к журналистам и отметила, что у них была возможность позвонить и задать все интересующие вопросы лично. «Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе!» — уточнила Юлия и добавила, что ее свадьба будет пышной, с размахом, а «прятать ее в джунглях» она точно не будет.

Напомним, Юлия Барановская прожила около 10 лет в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Телеведущая родила от него троих детей: сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. В 2013 году, когда Юлия была беременна третьим ребенком, Андрей закрутил роман на стороне и ушел из семьи.

1 2 3 ... 8 На днях появились слухи о том, что Юлия Барановская вышла замуж

После этого Аршавин пять лет не виделся с детьми и встретился с ними впервые лишь в январе этого года. Экс-капитан сборной России по футболу сводил Артема, Яну и Арсения в ресторан и сходил с ними на квест. «Для них это важно, ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них», — поделилась своими ощущениями от встречи Юлия, уточнив, что на ее отношениях с Аршавиным это никак не отразится. «Андрей вернулся к детям. Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет», — подчеркнула звезда.