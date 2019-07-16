Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Екатерина Стриженова попала в ДТП

Екатерина Стриженова попала в ДТП по дороге на работу. В автомобиль телеведущей въехал грузовик. К счастью, никто не пострадал.
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова

16 июля бессменная ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова ехала на работу по пустым дорогам Москвы. На часах было около четырех утра. Знаменитость дремала на заднем сиденье, когда в ее автомобиль неожиданно врезался грузовик.

О случившемся Стриженова рассказала своим подписчикам в Инстаграме. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг… Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!» — поделилась Стриженова, не теряя оптимизма.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова ведет «Доброе утро» с 1997 года, и за это время за кулисами эфира было немало приключений. Например, в 2013-м Стриженова рассказывала в интервью изданию «7 дней»: «Пошла в гримерку переодеваться перед эфиром, а дверь от сквозняка захлопнулась. Я ее толкаю и понимаю, что заклинило замок. Как назло, свой телефон я оставила в студии. Пришлось колотить в дверь сначала руками, потом ногами, кричать: ''На помощь!'' И только когда я уже в отчаянии завопила: ''Пожар!'' — меня наконец-то услышал охранник. Но дверь не поддалась и ему — ключ прокручивался в замке. К счастью, операторы успели снять дверь с петель, и за 28 секунд до включения я вбежала в студию».

  • Екатерина Стриженова
    1 2 3 ...8
    Екатерина Стриженова ведет передачу «Доброе утро» больше двадцати лет
    Смотреть галерею

Отметим, что Стриженова появляется в эфире раз в неделю, и этот день нельзя назвать легким. Телеведущая приезжает в студию в час дня, гримируется и «собирает» программу вместе с корреспондентами. «В девять вечера начинается эфир, потому что наша страна огромная, и на Камчатке как раз раннее утро. В час ночи мы заканчиваем, и я ложусь поспать на три часа. А потом, если за это время в мире ничего катастрофического не случилось и в эфире не произошло никаких экстренных изменений, в четыре утра у меня снова прическа, грим и до девяти работа на Москву», — рассказывала о любимой работе Стриженова.

Перейти к обсуждению 6


16 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @strizhenovae/Instagram
Теги

Екатерина Стриженова

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Так жалко её. Сейчас заплачу.

  • Гость

    Так жалко её. Сейчас заплачу.

    И я, и я!

  • Гость

    И я, и я!

    Давайте плакать втроём.

  • Хорошо, что без жертв...

  • Тема аварий не для стёба, дамы.

  • Гость

    Тема аварий не для стёба, дамы.

    Так ведь так пишут, что не захочешь, а будешь стебаться. Въехал грузовик в легковушку, естественно, представляешь, что-то ужасное. А раз никто не пострадал, то наступает противоположное чувство, и удивление, зачем писать так мрачно о пустяке? Отсюда и стеб. На самом деле было так, что Стриженова ехала на заднем сидении с личным водителем на работу очень рано утром. Уснула. Проснулась от скрежета. Грузовик задел ее авто. Плохо, но не ужасно, машина цела, она цела, водитель тоже цел. "Лошадь отделалась легким испугом" ( 12 стульев).

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-05 18:31:00
224
Фото с пакетами - пример того, как не надо себя вести, когда появляются деньги. Сразу выдаете, что дорвались совсем недавно и не можете не кричать об этом.
Пенсионный шик: подписчики сетуют, что даже трендовые образы Татьяны Брухуновой смотрятся старомодно
66 Комментариев
Гость 2019-07-05 15:32:00
181
Ксю сама стала матёрой яжемамкой) Выкладывает на всеобщее обозрение голопопого сына, а когда не видит восторженных комментов гневно огрызается. Размягчение мозга наступило)
«Следите за своими детьми!»: Ксения Собчак гневно ответила подписчикам, раскритиковавшим ее за голое фото 2-летнего сына
68 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.