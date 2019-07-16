Екатерина Стриженова попала в ДТП по дороге на работу. В автомобиль телеведущей въехал грузовик. К счастью, никто не пострадал.

Екатерина Стриженова

16 июля бессменная ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Екатерина Стриженова ехала на работу по пустым дорогам Москвы. На часах было около четырех утра. Знаменитость дремала на заднем сиденье, когда в ее автомобиль неожиданно врезался грузовик.

О случившемся Стриженова рассказала своим подписчикам в Инстаграме. «Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг… Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!» — поделилась Стриженова, не теряя оптимизма.

Екатерина Стриженова ведет «Доброе утро» с 1997 года, и за это время за кулисами эфира было немало приключений. Например, в 2013-м Стриженова рассказывала в интервью изданию «7 дней»: «Пошла в гримерку переодеваться перед эфиром, а дверь от сквозняка захлопнулась. Я ее толкаю и понимаю, что заклинило замок. Как назло, свой телефон я оставила в студии. Пришлось колотить в дверь сначала руками, потом ногами, кричать: ''На помощь!'' И только когда я уже в отчаянии завопила: ''Пожар!'' — меня наконец-то услышал охранник. Но дверь не поддалась и ему — ключ прокручивался в замке. К счастью, операторы успели снять дверь с петель, и за 28 секунд до включения я вбежала в студию».

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Отметим, что Стриженова появляется в эфире раз в неделю, и этот день нельзя назвать легким. Телеведущая приезжает в студию в час дня, гримируется и «собирает» программу вместе с корреспондентами. «В девять вечера начинается эфир, потому что наша страна огромная, и на Камчатке как раз раннее утро. В час ночи мы заканчиваем, и я ложусь поспать на три часа. А потом, если за это время в мире ничего катастрофического не случилось и в эфире не произошло никаких экстренных изменений, в четыре утра у меня снова прическа, грим и до девяти работа на Москву», — рассказывала о любимой работе Стриженова.