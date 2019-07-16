Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж

Для семьи Топаловых 2019-й оказался щедрым на радостные события. Недавно родственники музыканта гуляли на его свадьбе, а в скором времени они соберутся на торжестве по случаю бракосочетания 30-летней Алины Топаловой, которая, напомним, в этом году станет мамой.

В начале июля Алина Топалова, сестра экс-солиста Smash!! и музыканта Влада Топалова, объявила о том, что готовится стать мамой. «Ну а теперь, поставив галочки во всех своих задачах на этот #год, кроме еще одной, я ухожу в заслуженный декрет — открывать еще одну главу своей жизни», — написала девушка в Инстаграме после того, как ее брат сыграл свадьбу с Региной Тодоренко в итальянском Сорренто.

Ну а на днях Алина сделала еще одно важное объявление: скоро совладелица ивент-агентства Ace Agency выходит замуж. В инстаграм-историях девушка сверкнула обручальным кольцом, и на нее тут же посыпались поздравления от подписчиков. Топалова решила внести ясность: «Предложение было сделано еще в марте 2018 года. Но всем спасибо за поздравления!»

Алина и Влад Топаловы

Алина долго скрывала свой роман с эстонским бизнесменом Томасом Несоном. В прошлом году Топалова рассказывала, что практически не живет в России. «Я влюбилась, да. Но подробности, я думаю, все узнают чуть позже, когда я буду готова открыто об этом говорить», — призналась она в интервью PeopleTalk.

1 2 3 ... 9 Алина Топалова — дочь бизнесмена Михаила Топалова и сестра музыканта Влада Топалова

С Томасом Алина познакомилась несколько лет назад в Швейцарии. Возлюбленные планировали узаконить свои отношения в один день с Владом и Региной (то есть в прошлом октябре), но все же перенесли торжество на более поздний срок и в скором времени распишутся на родине жениха в Эстонии.