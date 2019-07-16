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Как 40-летняя светская львица Виктория Демидова назвала сына от 24-летнего бойфренда

Сергей Бойцов, фитнес-модель и возлюбленный бизнесвумен Виктории Демидовой, наконец-то рассказал, как они назвали своего сына, который родился в прошлом месяце в Америке.
Виктория Демидова
Виктория Демидова

В конце июня основательница фитнес-приложения Demifit Виктория Демидова стала мамой во второй раз. Бизнесвумен родила в Майами сына от своего возлюбленного, фитнес-модели Сергея Бойцова.

Пока Виктория приходила в себя и была очень немногословна в Инстаграме, Сергей посвятил сыну целое сочинение: «Я перерезал пуповину своими руками, не упал в обморок, но рыдал. Когда появился на свет малыш, врач сказал: ''Посмотри, это же вылитая копия папы, когда они плачут вместе''. Господи, спасибо! Все, что я делал в своей жизни, — ради этого момента», — восторгался Сергей (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). А вот имя малыша Виктории и Сергея стало известно лишь на днях.

Сергей Бойцов

Бойцов опубликовал фото с сыном в Инстаграме и рассказал, что Вика и Сергей назвали малыша Кристианом. «Кристюша очень сильно бился в животике, я предложил так: давайте, мы выбираем несколько имен и говорим по очереди, на какое имя Кристиан бьется, такое имя и будет. Сначала: я сказал Кристиан, он сразу ударил, я подумал, что это совпадение, но затем имя Кристиан было на 5-ый раз, и он ударил именно на это имя, вновь. Мой мальчик, мой ангел, выбрал сам», — поведал счастливый отец и отметил, что постарается сделать все, чтобы малыш вырос свободным духом.

«И никто не сможет за тебя решать, думать, влиять, даже я. Только ты сам будешь делать выбор, жить свободно и так, как хочешь только ты», — написал Сергей и еще раз поблагодарил Викторию за сына.

Напомним, Виктория воспитывает старшего сына Никиту от первого брака с бизнесменом Антоном Демидовым, который скончался в 2017 году из-за проблем с сердцем. Демидова тяжело переживала смерть любимого мужчины, но нашла в себе силы жить дальше.

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16 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @demivika,@sergeyboytcov/Instagram
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Виктория Демидова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно, кроме Кристиана варианты ещё были🙄)

  • Вау, мои глаза....

  • Только на лицо не очен, а так огонь фигура, рельеф, тонус, кожа.

  • какой у нее пресс, молодец тетка

  • Престарелая модель, а он как сынок ее.

  • Молодец тетка, родила отмолодого и видимо для себя

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