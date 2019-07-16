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Божена Рынска упала с лестницы и сломала руку

44-летняя журналистка Божена Рынска упала с лестницы в загородном доме. Врачи диагностировали у нее двойной оскольчатый перелом.
Божена Рынска

Журналистка Божена Рынска переживает непростые времена. В феврале ее супруг и основатель телеканала НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в Испании. Спустя месяц после трагедии Рынска дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что Игорь уже давно грозился свести счеты с жизнью. Он очень переживал из-за непростой ситуации с бывшей женой Еленой Пивоваровой: та подала в суд, намереваясь поделить имущество.

Божена сейчас понемногу приходит в себя, начинает общаться с людьми и продолжает вести юридические бои с Пивоваровой. Чтобы отвлечься, Рынска вместе с любимой собакой Люсиком отправилась на фотосъемку в загородную усадьбу. Но и там несчастье подстерегло Божену — одиозная журналистка упала с лестницы.

Божена Рынска

Рынска опубликовала снимок с перебинтованной рукой в Инстаграме.

«Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик плюс скользкая лестница».

А уже в Facebook журналистка кинула клич и попросила о помощи: «Если через неделю контрольный снимок будет не але, придется делать операцию. Правая рука полностью выведена из строя. В связи с этим ищу женщину! Кто хочет бесплатно пожить три недельки в лучшем месте Юрмалы, начиная с 18 июля. Что нужно: гулять с Люсиком три раза в день. Мне нельзя вообще напрягать руку, а то осколки расползутся. Одеваться мне помогать, ездить на велике за продуктами и, извините, помогать мне мыться». Надеемся, с Боженой все будет в порядке!

  • Игорь Малашенко
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    В феврале супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой в Испании
    Смотреть галерею

Напомним, после смерти Малашенко безутешная супруга призналась, что попыталсь покончить с собой, когда приехала в Испанию. Божену экстренно доставили в реанимацию и откачали. «Ты действительно хотела?..» — осторожно спросила Собчак. «И хочу. До сих пор хочу. Ты говоришь про квартиру красивую. А я не вижу этой красоты. Я не чувствую вкуса продуктов. Хочу к Игорю, вот и все».

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16 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, @bozhenarynska/Instagram
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Отсудить официально ничего не получилось - теперь будет на жалость давить.

  • Гость

    Она себе всё, что угодно переломает, лишь бы не работать и на подачки жить. Фирма Альбатрос Ногано. Жора, где ты был.

    Какие подачки? Она богатая вдова.

  • Гость

    Какие подачки? Она богатая вдова.

    богатой осталась первая жена и дети

  • Гость

    Отсудить официально ничего не получилось - теперь будет на жалость давить.

    Конечно, все пошло не так, как она хотела, но все не так уж и плохо. Она успела кое-что на себя оформить, можно жить и не работать.

  • Гость

    Какие подачки? Она богатая вдова.

    Такая бахатая, што тряпьё распродаёт.

  • Гость

    богатой осталась первая жена и дети

    Сказочно богаты! Божене не повезло, завещание любимый муж оставил не в ее пользу.

  • Гость

    Такая бахатая, што тряпьё распродаёт.

    Это блажь и баловство, нужды там никакой нет. Ездит с собакой в СВ и летает бизнесом.

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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26 Комментариев





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