Божена Рынска упала с лестницы и сломала руку

44-летняя журналистка Божена Рынска упала с лестницы в загородном доме. Врачи диагностировали у нее двойной оскольчатый перелом.

Журналистка Божена Рынска переживает непростые времена. В феврале ее супруг и основатель телеканала НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в Испании. Спустя месяц после трагедии Рынска дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, что Игорь уже давно грозился свести счеты с жизнью. Он очень переживал из-за непростой ситуации с бывшей женой Еленой Пивоваровой: та подала в суд, намереваясь поделить имущество.

Божена сейчас понемногу приходит в себя, начинает общаться с людьми и продолжает вести юридические бои с Пивоваровой. Чтобы отвлечься, Рынска вместе с любимой собакой Люсиком отправилась на фотосъемку в загородную усадьбу. Но и там несчастье подстерегло Божену — одиозная журналистка упала с лестницы.

Рынска опубликовала снимок с перебинтованной рукой в Инстаграме.

«Вот чем закончилась моя поездка в усадьбу на съемку. Двойной перелом, оскольчатый. Правая рука не работает. Люсик плюс скользкая лестница».

А уже в Facebook журналистка кинула клич и попросила о помощи: «Если через неделю контрольный снимок будет не але, придется делать операцию. Правая рука полностью выведена из строя. В связи с этим ищу женщину! Кто хочет бесплатно пожить три недельки в лучшем месте Юрмалы, начиная с 18 июля. Что нужно: гулять с Люсиком три раза в день. Мне нельзя вообще напрягать руку, а то осколки расползутся. Одеваться мне помогать, ездить на велике за продуктами и, извините, помогать мне мыться». Надеемся, с Боженой все будет в порядке!

1 2 3 ... 9 В феврале супруг Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой в Испании

Напомним, после смерти Малашенко безутешная супруга призналась, что попыталсь покончить с собой, когда приехала в Испанию. Божену экстренно доставили в реанимацию и откачали. «Ты действительно хотела?..» — осторожно спросила Собчак. «И хочу. До сих пор хочу. Ты говоришь про квартиру красивую. А я не вижу этой красоты. Я не чувствую вкуса продуктов. Хочу к Игорю, вот и все».