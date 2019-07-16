Инсайдер: принц Гарри хочет вместе с Меган Маркл обратиться к семейному психологу

Похоже в отношениях герцогов Сассекских все не так гладко, как нам хотелось бы. Недавно в западных изданиях появилась информация, что принц Гарри уговаривает Меган Маркл обратиться за помощью к психологу.

Меган Маркл и принц Гарри

Кажется, утверждение о том, что после рождения ребенка все меняется, снова нашло свое подтверждение — да еще и на примере Меган Маркл и принца Гарри!



Герцоги Сассекские впервые стали родителями всего два месяца назад.

Пользователи Сети уже не раз критиковали Гарри за частые отъезды от жены и маленького ребенка, а самые внимательные замечали, что во время публичных выходов между знаменитыми супругами чувствуется напряжение.

Как оказалось, за брак представителей британской королевской семьи действительно стоит поволноваться, ведь по словам инсайдеров, принц хочет, чтобы они вместе с супругой начали ходить на приемы к семейному психологу.

Впрочем, не стоит драматизировать ситуацию раньше времени. Меган и Гарри любят друг друга и хотят быть вместе — просто мужчина хочет предотвратить возникновение даже малейших проблем.

«На фоне недопонимания с отцом, вражды с братом, сумасшедшего семейства Маркл и всеми остальными заботами Гарри чувствует, что близок к кризису — да и Меган уже тоже грозит депрессия», — поведал порталу Radar Online аноним.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри просит Меган Маркл начать вместе ходить к психологу

Кстати, до начала отношений с Меган Маркл принц Гарри был большим поклонником психотерапии и часто посещал кабинеты специалистов. По слухам, встречи помогли принцу смириться со смертью принцессы Дианы — молодой человек долгие годы страдал по матери.