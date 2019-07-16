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Сквозь слезы: правитель Дубая, от которого сбежала жена, отпраздновал 70-летие в окружении детей и внуков

В прессе не перестают обсуждать непростые отношения эмира Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума с его супругой, которая, похоже, к мужу возвращаться не собирается. Принцесса Дубая пропустила празднование юбилея некогда любимого мужчины, на котором собралась большая часть его семьи.

О характере эмира Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума ходят самые разные слухи, но большая их часть не на руку правителю. Уже тот факт, что не так давно от мужчины сбежала супруга вместе с детьми, говорит сам за себя. Впрочем, один Мохаммед не остался. На днях эмир отпраздновал 70-летие в кругу семьи.

На удивление трогательное видео опубликовал наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. В ролике шейх тепло приветствует многочисленных детей и внуков, а затем сидит рядом с сыном, нежно целуя маленькую ручку внука.

Публикацию Хамдан сопроводил хэштегом #Family (Семья, — прим. Woman.ru) и поставил сердечко.

Фолловеры наследного принца тепло отнеслись к возможности посмотреть на высокопоставленных особ в домашней обстановке. Мы же видим в этом попытку вернуть доброе имя эмиру Дубая, поскольку недавние события нанесли серьезный ущерб его репутации.

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16 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Getty Images

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