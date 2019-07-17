Арестованный экс-супруг Аланы Мамаевой стал отцом во второй раз

26-летняя жена Александра Липового Саша Кабанова впервые стала мамой. Девушка родила сына в одном из столичных роддомов сразу после последнего заседания по делу мужа — его приговорили к двум годам лишения свободы.

Александр Липовой и Саша Кабанова

Алана Мамаева развелась с Александром Липовым в 2013 году. У бывших супругов есть сын Алекс, который сейчас живет вместе с Аланой и ее новым мужем, скандально известным футболистом Павлом Мамевым (хотя, если честно, то только с Аланой — мужчину приговорили к 1 году и пяти месяцам лишения свободы за избиение чиновника).

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и экс-супруг Мамаевой даже сочувствовал Павлу, но недавно и сам оказался за решеткой. Против Александра было возбуждено дело по статье «Мошенничество».

После того, как Липового задержали, у его супруги, 26-летней Саши Кабаевой, которая тогда находилась на раннем сроке беременности, начались проблемы со здоровьем. «Риск преждевременных родов, — делилась она. — Все держится на швах, которые мне установили. Тонус, нервы и стресс. Лежать буду, не знаю сколько. Капельницы плюс уколы, которые раскрывают легкие у малыша на случай родов. Теперь буду бороться за малыша. Не получается быть в спокойствии». Несмотря на все произошедшее, Кабаева родила малыша точно в срок.

О прибавлении в семействе Александра рассказала подписчикам в своем Инстаграме: «Знакомьтесь, это Демид. Теперь он будет жить с нами. 17 июля, в 2:43 ночи. 3800 граммов. Я родила! Спасибо всем и каждому. Мой телефон разорвался, поэтому пишу сейчас и говорю, что у нас все хорошо», — поделилась новоиспеченная мама.

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Схватки у Александры начались в день, когда состоялось последнее заседание по делу Липового. Приговор неутешительный: «Два года общего режима. Сегодня был окончательный суд. Прокурор запросил три года, судья вышел на два. Всем спасибо, кто был рядом. На этом эта история закончилась. Я поехала рожать, начинается другая история», — сообщила Кабаева.