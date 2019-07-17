Анна Седокова сообщила, сколько тратит в месяц

Экс-участница группы «ВИА Гра» и секс-бомба российской сцены Анна Седокова рассказала, сколько ей нужно денег, чтобы комфортно жить в Москве.

Год назад сбылась давняя мечта экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой. Певица купила квартиру в Москве. Сейчас звезда вовсю готовится въехать в новое жилище и делает там ремонт.

Плюс на Седокову работает большая команда из 10-15 человек, и Аня снимает квартиру. Вот и получается, что в месяц звезда тратит приличную сумму денег. На шоу «50 вопросов» Карена Адамяна певица призналась: «Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами».

Анна поговорила с Кареном и о личной жизни. Пышногрудая певица рассказала, что сейчас встречается с мужчиной (правда, имени его не назвала) и влюблена в него. «Я проснулась с мыслью, что люблю того человека, с кем проснулась», — заинтриговала Седокова и отметила, что любит начинать день с утреннего секса.

Мы рады, что Анна продолжает верить в любовь, несмотря на неудачные романы и юридические разборки с экс-супругом Максимом Чернявским. Напомним, он заявил, что Седокова не может обеспечить их общей дочери Монике достойную жизнь, забрал девочку к себе в Америку и не давал Анне с ней общаться. Но певица урегулировала спорные вопросы и теперь может в любой момент навещать дочь.

1 2 3 ... 8 В прошлом году Анна Седокова исполнила свою давнюю мечту

Седокова также воспитывает 14-летнюю дочь Алину от брака с футболистом Валентином Белькевичем и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.