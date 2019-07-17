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Анна Седокова сообщила, сколько тратит в месяц

Экс-участница группы «ВИА Гра» и секс-бомба российской сцены Анна Седокова рассказала, сколько ей нужно денег, чтобы комфортно жить в Москве.

Год назад сбылась давняя мечта экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой. Певица купила квартиру в Москве. Сейчас звезда вовсю готовится въехать в новое жилище и делает там ремонт.

Плюс на Седокову работает большая команда из 10-15 человек, и Аня снимает квартиру. Вот и получается, что в месяц звезда тратит приличную сумму денег. На шоу «50 вопросов» Карена Адамяна певица призналась: «Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами».

Анна поговорила с Кареном и о личной жизни. Пышногрудая певица рассказала, что сейчас встречается с мужчиной (правда, имени его не назвала) и влюблена в него. «Я проснулась с мыслью, что люблю того человека, с кем проснулась», — заинтриговала Седокова и отметила, что любит начинать день с утреннего секса.

Мы рады, что Анна продолжает верить в любовь, несмотря на неудачные романы и юридические разборки с экс-супругом Максимом Чернявским. Напомним, он заявил, что Седокова не может обеспечить их общей дочери Монике достойную жизнь, забрал девочку к себе в Америку и не давал Анне с ней общаться. Но певица урегулировала спорные вопросы и теперь может в любой момент навещать дочь.

Седокова также воспитывает 14-летнюю дочь Алину от брака с футболистом Валентином Белькевичем и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.

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17 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Название статьи странное, и вообще к проживанию в Москве не относится. Анна не живет с 15 людьми своей команды, зачем указывать автору статьи, что личные расходы Анны относятся к расходам на работу?

  • Гость

    Название статьи странное, и вообще к проживанию в Москве не относится. Анна не живет с 15 людьми своей команды, зачем указывать автору статьи, что личные расходы Анны относятся к расходам на работу?

    Видимо, она считает их своей свитой королевы.

  • Гость

    Видимо, она считает их своей свитой королевы.

    Неотъемлемая часть самой Ани целых 15 человек.

  • Гораздо интереснее было бы узнать, чем именно Аня сейчас зарабатывает и сколько. Так же весьма любопытно, а платит ли она налоги... хотя бы Украине ?

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?
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26 Комментариев





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