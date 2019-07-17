Мадонна оказалась в центре расистского скандала из-за забавных фото дочерей

Поп-певица Мадонна опубликовала в инстаграм-историях забавные фото своих детей. Теперь ее считают расисткой. Все из-за… арбуза. Нет, мы не шутим.

Мадонна

На днях королева поп-музыки Мадонна выложила в инстаграм-истории несколько забавных фото со своими приемными дочерьми — Стеллой и Эстер, которых она взяла под опеку в 2017 году в Малави.

Девочки с удовольствием позируют перед камерой, а 60-летняя Мэдж прикладывает к объективу дольку арбуза так, чтобы получилось платье или юбка. И это возмутило фолловеров звезды.

«Почему Мадонна играет с детьми вот так», «Мадонна, ты костлявая стерва, похожая на лысую кошку. Отвратительно», — взорвались соцсети. Вы спросите: в чем проблема? Рассказываем.

Исторически сложилось так, что арбуз был символом высмеивания афроамериканцев. Так над ними потешались в мультфильмах и комиксах.

Корреспондент издания Disgusting Men в 2017 году писал об этом символе следующее: «Дело в том, что бахчевые не требуют особого ухода. По сравнению с другими культурами они растут как бы сами по себе. Кроме того, они очень теплолюбивы и не требуют никакой готовки — как только арбуз созрел, его можно резать и есть. Все это вызвало определенные ассоциации: бахчевые начали связывать с ленью и нерасторопностью фермера, который растит их якобы из нежелания трудиться. <…> С какого-то момента все это привело к тому, что арбузы начали ассоциировать именно с чернокожими. Открытки, озаглавленные как ''Арбузные соревнования'', ''Танцующие черные'', ''Арбузный фестиваль'' и ''Кто сказал ''Арбуз?'' стали настолько популярны, что печатались многотысячными тиражами. Целью таких шуток в открытках, кино и книгах начала XX века была дегуманизация черных».

Приемные дочери Мадонны

Становится понятно, почему диванные борцы за права человека увидели в самой обычной фотографии расистское высказывание. Здравомыслящие люди, конечно, понимают, что Мадонна вряд ли захотела унизить афроамериканцев при помощи своих дочерей: «Она ела кусок арбуза, заметила, что он издалека похож на юбку или платье, сделала фотографию. Она не думала: ''Мои дети черные''. Расслабьтесь». Но некоторых особо возмущенных товарищей было уже не остановить.

Напомним, у Мадонны двое родных детей — дочь Лурдес и сын Рокко — и четверо приемных: Дэвид Банда, Мерси Джеймс и близняшки Стелла и Эстер.

1 2 3 4 5 6 7 Мадонна снова оказалась в центре расистского скандала

Пять лет назад Мадонна уже оказывалась в центре расистского скандала. Тогда она опубликовала фото Рокко, поставив под ним хэштег, содержащий слово на букву Н. Пришлось извиняться.