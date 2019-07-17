Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме

В Рунете новый флешмоб. Единственное его правило — написать смешной комментарий под последним постом в Инстаграме у Леди Гаги. Это российская месть за то, что певица якобы увела у Ирины Шейк (уроженки города Еманжелинск в Челябинской области) Брэдли Купера.

Леди Гага и Брэдли Купер

33-летняя Леди Гага, мы подозреваем, сейчас в шоке: столько комментариев на русском языке она не получала... да никогда! Все дело в том, что наши соотечественники уверены: певица — разлучница. А потому что не надо было вероломно уводить из семьи Брэдли Купера.

Поклонники брошенной Ирины Шейк не выдержали, обвинили Гагу, которая, по слухам, переехала к Куперу, во всех смертных грехах и атаковали ее в Инстаграме. Впрочем, они делали это настолько смешно, что комментарии в соцсети певицы превратились в отдельный вид искусства.

«Бог не Тимошка, видит немножко», «Ехал Брэдли через реку, видит Брэдли в реке Гаг, сунул Брэдли что-то в леди, Гаг за что-то Брэдли цап», «Тот случай, когда женился на одной женщине, а разводишься со всей Россией», «Кремль не давал еще официальных комментариев?» — пишут фолловеры, а заодно делятся ценными советами, публикуют рецепты национальных блюд и интересуются, что случится с их уютным сообществом, если Гага закроет комментарии.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

А некоторые просто приходят пошутить на отвлеченные темы: «Тут не пробегала мать одиночка, которая зарабатывает 50000 в неделю?», «Познакомлюсь с грузчиком из Шереметьево. Остальным просьба не беспокоить», «Тут можно ребенка в садик записать?», «Здесь все! Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин».

К активным юмористам присоединились даже российские звезды. Например, Михаил Галустян высказал свое восхищение брошенной моделью: «Это все из-за Иришки, ребята! Любовь творит чудеса!». «Гуси гуси, га-га-га», — отметилась Эвелина Бледанс. «Как правильно приготовить хинкали?» — спросил Гарик Харламов, на что Гарик Мартиросян попросил коллегу по Comedy Club ему перезвонить. А солист «Руки вверх» Сергей Жуков поинтересовался у Гаги: «А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное?».

1 2 3 ... 11 За Ирину Шейк вступилась без шуток вся Россия

Естественно, не обошлось и без Виктории Бони. Она тоже оставила комментарий под постом Гаги, но в нецензурной форме. Оценили далеко не все.