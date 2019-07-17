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Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме

В Рунете новый флешмоб. Единственное его правило — написать смешной комментарий под последним постом в Инстаграме у Леди Гаги. Это российская месть за то, что певица якобы увела у Ирины Шейк (уроженки города Еманжелинск в Челябинской области) Брэдли Купера.
Леди Гага, Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер

33-летняя Леди Гага, мы подозреваем, сейчас в шоке: столько комментариев на русском языке она не получала... да никогда! Все дело в том, что наши соотечественники уверены: певица — разлучница. А потому что не надо было вероломно уводить из семьи Брэдли Купера.

Поклонники брошенной Ирины Шейк не выдержали, обвинили Гагу, которая, по слухам, переехала к Куперу, во всех смертных грехах и атаковали ее в Инстаграме. Впрочем, они делали это настолько смешно, что комментарии в соцсети певицы превратились в отдельный вид искусства.

«Бог не Тимошка, видит немножко», «Ехал Брэдли через реку, видит Брэдли в реке Гаг, сунул Брэдли что-то в леди, Гаг за что-то Брэдли цап», «Тот случай, когда женился на одной женщине, а разводишься со всей Россией», «Кремль не давал еще официальных комментариев?» — пишут фолловеры, а заодно делятся ценными советами, публикуют рецепты национальных блюд и интересуются, что случится с их уютным сообществом, если Гага закроет комментарии.

Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

А некоторые просто приходят пошутить на отвлеченные темы: «Тут не пробегала мать одиночка, которая зарабатывает 50000 в неделю?», «Познакомлюсь с грузчиком из Шереметьево. Остальным просьба не беспокоить», «Тут можно ребенка в садик записать?», «Здесь все! Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин».

К активным юмористам присоединились даже российские звезды. Например, Михаил Галустян высказал свое восхищение брошенной моделью: «Это все из-за Иришки, ребята! Любовь творит чудеса!». «Гуси гуси, га-га-га», — отметилась Эвелина Бледанс. «Как правильно приготовить хинкали?» — спросил Гарик Харламов, на что Гарик Мартиросян попросил коллегу по Comedy Club ему перезвонить. А солист «Руки вверх» Сергей Жуков поинтересовался у Гаги: «А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное?».

Естественно, не обошлось и без Виктории Бони. Она тоже оставила комментарий под постом Гаги, но в нецензурной форме. Оценили далеко не все. 

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17 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Getty Images, Legion-Media.ru, @bledans, @victoriabonya/Instagram
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леди Гага

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?

  • Гость

    Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?

    зайдите и почитайте! Там ничего злого не пишут (кроме некоторых, типа бони). Ржачно и позитивно))) Раз Гага не закрывает коменты, значит ее не парит. Наверное ей перевели, что ничего плохого там не пишут

  • Фу, как некрасиво. Что бы у этой троицы не произошло - это их дело.

  • Молодцы, класс !!! Они друг за друга горой всегда , наконец и мы окажемся сплоченными. А юмор смягчает удар.

  • Не вижу острого юмора. Руки в верх блеснул, так блеснул.

  • Просто волна хайпа - постебать и поржать на теме, незлобно, но звезды подхватили, правда не все тему просекли, что это все "в шутку", Боня не воткнула, ей наши же и пояснили на пальцах что к чему.

  • Пусть только Гага заедет в Каскелен... Ее там никто не ждет...

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