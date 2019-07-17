Тревожная новость появилась в Сети сегодня утром. Если верить инсайдерам, то совсем недавно Оксана Воеводина и Мухаммад V официально разорвали свои отношения.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

17 июля малайзийское издание New Straits Times сообщило, что в начале месяца 26-летняя Оксана Воеводина и 49-летний экс-правитель страны Мухаммад V перестали быть мужем и женой.

Анонимный источник сообщил журналистам, что пара подала документы на развод еще 22 июня, обратившись в один из судов Сингапура.

Инсайдер не уточнил, почему Мухаммад и Оксана решили расстаться, однако отметил, что они оформили так называемый неотменяемый развод — один из видов расторжения брака в исламе, после которого супругам нельзя заново вступить в отношения друг с другом.

Кроме того, аноним признался изданию, что королевская семья с большой настороженностью относится к Воеводиной.

Дело в том, что недавно в соцсетях она назвала своего маленького сына будущим правителем Малайзии.

Вероятно, победительница конкурса «Мисс Москва» не имела права говорить такое о недавно родившемся ребенке, ведь его отец отрекся от престола.

1 2 3 ... 10 СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии

На данный момент ни Оксана, ни ее избранник, ни их официальные представители не прокомментировали новость о разводе. Напомним, пара поженилась лишь в конце ноября прошлого года. Кроме того, в начале года СМИ уже сообщали об их расставании — но тогда эта информация не подтвердилась.