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СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии

Тревожная новость появилась в Сети сегодня утром. Если верить инсайдерам, то совсем недавно Оксана Воеводина и Мухаммад V официально разорвали свои отношения. 
Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина

17 июля малайзийское издание New Straits Times сообщило, что в начале месяца 26-летняя Оксана Воеводина и 49-летний экс-правитель страны Мухаммад V перестали быть мужем и женой. 

Анонимный источник сообщил журналистам, что пара подала документы на развод еще 22 июня, обратившись в один из судов Сингапура. 

Инсайдер не уточнил, почему Мухаммад и Оксана решили расстаться, однако отметил, что они оформили так называемый неотменяемый развод — один из видов расторжения брака в исламе, после которого супругам нельзя заново вступить в отношения друг с другом. 

Оксана Воеводина
 

Кроме того, аноним признался изданию, что королевская семья с большой настороженностью относится к Воеводиной.

Дело в том, что недавно в соцсетях она назвала своего маленького сына будущим правителем Малайзии. 

Вероятно, победительница конкурса «Мисс Москва» не имела права говорить такое о недавно родившемся ребенке, ведь его отец отрекся от престола

На данный момент ни Оксана, ни ее избранник, ни их официальные представители не прокомментировали новость о разводе. Напомним, пара поженилась лишь в конце ноября прошлого года. Кроме того, в начале года СМИ уже сообщали об их расставании — но тогда эта информация не подтвердилась

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17 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram, Persona Stars

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4 комментария Добавить комментарий
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  • ну вот. Торгануть телом, пойти ва-банк, выйти за этого отвратного на вид дедугана, родить ребенка и ничего не поиметь? Вот печаль дак печаль

  • Ну что тут скажешь... это вам не лубочная БКС с безграничной толерантностью к проделкам семейства рыжего любимчика.

  • Вот так дела, еще вчера тортом собственного приготовления баловала, а сегодня развод

  • Про их развод тут еще месяца 3 назад писали..как только ребенок родился..еще одна пролетевшая,которая думала черещ залет от богатого решить все свои проблемы

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