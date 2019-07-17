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Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций при встрече с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Кажется, в жизнь Ольги Бузовой возвращаются все ее бывшие возлюбленные. Сначала Тимофей Майоров, а теперь вот и Роман Третьяков пожаловал...

Помните ту легендарную парочку из первых сезонов «Дома-2»: блондинка Ольга Бузова и ее бритый наголо парень? Она — высокая, забавная, немного капризная. Он — серьезный, брутальный, на своей волне. Поклонники затаив дыхание следили за отношениями этой пары и надеялись в скором времени увидеть на экранах свадьбу... Однако, как мы помним, этого не случилось: спустя 4 года отношений Роман решил покинуть и реалити-шоу, и свою девушку.

С тех пор Ольга Бузова и Роман Третьяков пошли каждый своей дорогой, и если карьера и популярность эффектной блондинки стремительно росла, то о ее экс-возлюбленном все скоро позабыли. Однако жизнь любит преподносить сюрпризы, вот и известной певице удалось неожиданно «столкнуться с прошлым».

В новом выпуске Youtube-проекта Comment Out героями стали Ольга Бузова и Федор Смолов. Они играли в «правда или действие», соревновались в остроумии и участвовали в забавных конкурсах (которые сама артистка нашла довольно унизительными).

Казалось бы, причем тут Третьяков? Объясняем: выяснилось, что именно он стал приглашенным ассистентом в новом выпуске. Во время съемок Роман неожиданно для всех появился в кадре, чтобы помочь ведущему с инвентарем для очередного задания. 

Когда Бузова увидела своего экс-бойфренда, то не смогла сдержать эмоций: отвернулась от Романа и громко рассмеялась. 

Федор Смолов сделал вид, что ничего не понимает и спросил у Ольги: «Вы знакомы?». «Мне кажется, да. Мы были знакомы. Очень давно», — ответила певица.

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17 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @buzova86/Instagram, Persona Stars
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Ольга Бузова, Роман Третьяков

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Она много от чего сдержаться не смогла походу...Например от выхода на сцену, а жаль....

  • шоу очень ржачное получилась, смеялась до слез. А Третьяков, выносящий реквизит был очень жалким и маленьким.

  • Как думаете, а может быть, лет через пять Тарасов будет выносить реквизит для Бузовой. Ну а что.

  • Гость

    Как думаете, а может быть, лет через пять Тарасов будет выносить реквизит для Бузовой. Ну а что.

    Всё к этому и идет

  • Гость

    шоу очень ржачное получилась, смеялась до слез. А Третьяков, выносящий реквизит был очень жалким и маленьким.

    Бузова была жалкА, когда ей в открытый рот Смолов тер морковь, держа терку на уровне причинного места. Толстенный такой намек был. Поиздевались над Бузовой там вдоволь.

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26 Комментариев





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