Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций при встрече с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Кажется, в жизнь Ольги Бузовой возвращаются все ее бывшие возлюбленные. Сначала Тимофей Майоров, а теперь вот и Роман Третьяков пожаловал...

Помните ту легендарную парочку из первых сезонов «Дома-2»: блондинка Ольга Бузова и ее бритый наголо парень? Она — высокая, забавная, немного капризная. Он — серьезный, брутальный, на своей волне. Поклонники затаив дыхание следили за отношениями этой пары и надеялись в скором времени увидеть на экранах свадьбу... Однако, как мы помним, этого не случилось: спустя 4 года отношений Роман решил покинуть и реалити-шоу, и свою девушку.



С тех пор Ольга Бузова и Роман Третьяков пошли каждый своей дорогой, и если карьера и популярность эффектной блондинки стремительно росла, то о ее экс-возлюбленном все скоро позабыли. Однако жизнь любит преподносить сюрпризы, вот и известной певице удалось неожиданно «столкнуться с прошлым».

В новом выпуске Youtube-проекта Comment Out героями стали Ольга Бузова и Федор Смолов. Они играли в «правда или действие», соревновались в остроумии и участвовали в забавных конкурсах (которые сама артистка нашла довольно унизительными).



Казалось бы, причем тут Третьяков? Объясняем: выяснилось, что именно он стал приглашенным ассистентом в новом выпуске. Во время съемок Роман неожиданно для всех появился в кадре, чтобы помочь ведущему с инвентарем для очередного задания.



Когда Бузова увидела своего экс-бойфренда, то не смогла сдержать эмоций: отвернулась от Романа и громко рассмеялась.

1 2 3 ... 10 Ольга Бузова и Роман Третьяков познакомились на «Доме-2» в 2004 году

Федор Смолов сделал вид, что ничего не понимает и спросил у Ольги: «Вы знакомы?». «Мне кажется, да. Мы были знакомы. Очень давно», — ответила певица.