Российский блогер осужден на 37 лет тюрьмы за убийство в Мексике

44-летний российский блогер-нацист проведет остаток жизни в мексиканской тюрьме. Мужчина приговорен к 37,5 годам лишения свободы за убийство 19-летнего парня.

Алексей Макеев

Алексей Макеев, более известный в блогосфере под ником Alextime, приговорен к 37,5 годам лишения свободы в Мексике за убийство. Об этом сообщила прокуратура штата Кинтана-Роо. Также Макеев должен выплатить компенсацию в размере 22 тысяч долларов.

Что случилось: в 2014 году Макеев переехал жить в Мексику. Там блогер снимал ролики для YouTube, в которых оскорблял местных жителей безо всякой причины и угрожал им. Два года назад терпению мексиканцев, называвших Алексея Lord Nazi Ruso, пришел конец. 19 мая 2017-го около ста человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на мужчину. Макеев сопротивлялся и в итоге убил одного из нападавших, а сам попал в больницу с серьезными травмами.

По данным местных СМИ, медики зафиксировали у Макеева ушибы и черепно-мозговую травму, которая привела к параличу. Российские дипломаты отмечали тогда: «Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили, есть данные, что в Hospital General, куда его доставили, его не хотели лечить».

Вскоре мужчину обвинили в умышленном убийстве и упекли в одиночную камеру на полтора года предварительного заключения (в тюрьме его, к слову, тоже избивали). А на днях суд вынес решение, согласно которому Макеев уже вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу.



1 2 3 4 5 Блогер Алексей Макеев приговорен к 37,5 годам лишения свободы

Отметим, что уроженец Электростали был печально известен еще до своего переезда в Мексику. В 2013 году он терроризировал жителей Подмосковья (в том числе применял физическую силу) и снимал нападения на видео. Блогером заинтересовались СМИ, и его отправили на принудительную проверку психического здоровья. Из клиники Алексея выписали с диагнозом «параноидальная шизофрения, отягощенная параноидальным синдромом».