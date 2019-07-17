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Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт

Продюсер Майл Флейс избил жену во время отдыха на Гавайях. 31-летняя девушка отказалась делать аборт. Во время нападения в соседней комнате находился 4-летний сын пары Бен.
Майк Флейс
Майк Флейс

Майк Флейс, создатель популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» (The Bachelor и The Bachelorette — прим.ред.), обвиняется в нападении на собственную жену Лору Флейс, сообщает The Hollywood Reporter. Продюсер накинулся на супругу из-за того, что она отказалась делать аборт.

Все произошло на Гавайях, где Майк отдыхал вместе с Лорой и их 4-летним сыном Беном. 31-летняя девушка призналась изданию Variety, что муж давно говорил ей, что всегда хотел только одного ребенка, и был не рад второй беременности Лоры.

Майк Флейс, Лора Флейс
Майк и Лора Флейс

«Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно. Но я забеременела во второй раз, и тут начался сущий кошмар», — рассказала Лора.

Во время очередной перепалки Майк напал на супругу и избил ее. В соседней комнате в этот момент находился их сын, который прибежал на шум. Лора обратилась к медикам, которые зафиксировали у девушки следы побоев разной степени тяжести. Суд на основании заключения выписал Майку запрет приближаться к жене и ребенку.

Что будет с карьерой Флейса, пока не известно. Руководство телеканала ABC, транслирующего шоу «Холостяк», сообщило, что следит за событиями и сейчас ищет «самое верное решение»: «Нам известно об этих обвинениях, и мы решаем, как сложится дальше телевизионная судьба Майка».

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17 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @fleissmeister/Twitter

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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