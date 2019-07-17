Близкая подруга Оксаны Воеводиной прокомментировала новость о ее разводе

17 июля стало известно о том, что Оксана Воеводина и Мухаммад V больше не живут вместе. Пока сами супруги сохраняют молчание, об их разводе высказалась приятельница победительницы конкурса «Мисс Москва 2015».

Оксана Воеводина и Мухаммад V

Совсем недавно малайзийские СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что экс-правитель страны Мухаммад V развелся со своей молодой женой из России Оксаной Воеводиной.

Если верить источнику, то знаменитая пара подала документы на развод 22 июня, и уже через неделю их брак был официально расторгнут.

На данный момент неизвестно, можно ли верить журналистам. Представители пресс-службы королевской семьи не комментируют сложившуюся ситуацию, а сама Оксана публикует в своем микроблоге совместные фото с возлюбленным и рассказывает, как счастлива с ним.

Сразу после появления новости о разводе корреспонденты портала «Комсомольская правда» обратились к близкой подруге Воеводиной Татьяне Андреевой.

«Да, это действительно так», — лаконично подтвердила догадки журналистов женщина.

Татьяна уточнила, что на данный момент Оксана проживает в Москве. Кстати, сын Воеводиной и Мухаммада V родился в России, а не на родине отца, сообщает портал.

1 2 3 ... 10 Недавно стало известно о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V

Высказался об инциденте и еще один друг модели, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, инициатором развода стал именно мужчина. «Оксана там не при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — поведал аноним.