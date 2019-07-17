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Близкая подруга Оксаны Воеводиной прокомментировала новость о ее разводе

17 июля стало известно о том, что Оксана Воеводина и Мухаммад V больше не живут вместе. Пока сами супруги сохраняют молчание, об их разводе высказалась приятельница победительницы конкурса «Мисс Москва 2015». 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина и Мухаммад V

Совсем недавно малайзийские СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что экс-правитель страны Мухаммад V развелся со своей молодой женой из России Оксаной Воеводиной.  

Если верить источнику, то знаменитая пара подала документы на развод 22 июня, и уже через неделю их брак был официально расторгнут. 

На данный момент неизвестно, можно ли верить журналистам. Представители пресс-службы королевской семьи не комментируют сложившуюся ситуацию, а сама Оксана публикует в своем микроблоге совместные фото с возлюбленным и рассказывает, как счастлива с ним. 

Сразу после появления новости о разводе корреспонденты портала «Комсомольская правда» обратились к близкой подруге Воеводиной Татьяне Андреевой. 

«Да, это действительно так», — лаконично подтвердила догадки журналистов женщина. 

Татьяна уточнила, что на данный момент Оксана проживает в Москве. Кстати, сын Воеводиной и Мухаммада V родился в России, а не на родине отца, сообщает портал.  

  • Оксана Воеводина
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    Недавно стало известно о разводе Оксаны Воеводиной с экс-королем Малайзии Мухаммадом V
    Смотреть галерею

Высказался об инциденте и еще один друг модели, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, инициатором развода стал именно мужчина. «Оксана там не при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — поведал аноним. 

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17 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @rihanapetra/Instagram

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Теперь ждём версию царского окружения.

  • Наука всем моделькам и мисскам. Учиться надо, а не порхать в поисках богатенького мужичка. Вон даже веру поменяла.И итог печальный

  • Вот и сказочке конец.

  • Ну подписывается она везде своим новым мусульманским именем. Явно с муженьком какую-то аферу проворачивают, а так все у них хорошо в отношениях

  • Близкая подруга..., с такой и врагов не надо.

  • Да и верить этим "подругам" и "источникам". Прям Оксана отчет всем знакомым по датам и числам дает, ага-ага

  • Гость

    Наука всем моделькам и мисскам. Учиться надо, а не порхать в поисках богатенького мужичка. Вон даже веру поменяла.И итог печальный

    Надо было к Тимати идти)

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