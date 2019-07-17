Крупным планом: Сергей Глушко лишил Инстаграм дара речи своими танцами в микро-плавках

Экс-стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко делает в Инстаграме то, что у него получается лучше всего — раздевается перед камерой и демонстрирует идеальную фигуру.

Сергей Глушко

Физической форме Сергея Глушко (хотя мы все его знаем как Тарзана) можно только позавидовать. Заодно можно позавидовать еще и его жене Наташе Королевой.

Наташа Королева и Сергей Глушко

49-летний бодибилдер не стесняется вообще ничего, поэтому часто публикует довольно откровенные фотографии в Инстаграме. А на днях он и вовсе зачастил — каждый день выкладывает снимки с отдыха на берегу океана. Но если раньше Тарзан хвастался идеальной фигурой только у бассейна, то на днях он заявил подписчикам: хватит отдыхать — пора тренироваться. И отправился в спортивный зал, который, видимо, располагается прямо в отеле, где остановилась звездная пара.

Глушко выложил серию видео, на которых он занимается спортом. Больше всего поклонников восхитил (а завистников разозлил) последний ролик — Сергей снял футболку и покрутился перед камерой, показав вообще все. «Бесплатный стриптиз!», «Натаха, повезло с жеребцом», «Во дает! Почему я раньше не была на него подписана?» — прокомментировали пост фолловеры Глушко.

1 2 3 4 5 6 7 Сергей Глушко в одежде выглядит неплохо

Раздеваться перед камерой — это, видимо, семейное. Недавно полностью обнаженной и в очень замысловатой позе снялась и супруга Сергея. Королева таким образом поддержала Светлану Лободу, которая выложила на свою страничку в Инстаграме похожее фото.