На фоне слухов о разводе Оксана Воеводина призналась супругу в любви в трогательном видео

26-летняя Оксана Воеводина никак не комментирует слухи о разводе с супругом, экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Вместо этого она опубликовала в Инстаграме архивное трогательное видео с мужем, в котором признается ему в любви.

Главная новость последних дней — развод Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V. СМИ сообщили, что пара, которая поженилась в ноябре прошлого года, уже не живет вместе. Мы, если честно, были удивлены, ведь ради того, чтобы жениться на русской красавице, Мухаммад даже добровольно отрекся от престола — по слухам, потому что члены Совета правителей были недовольны выбором правителя и отказали ему в возможности короновать вторую жену. Поклонники пары думали, что это любовь на всю жизнь. Но оказалось, что на несколько месяцей. И даже сын, который родился в мае, не спас положение.

Развод Оксаны и Мухаммада подтвердила близкая подруга Воеводиной Татьяна Андреева. Правда, неизвестно, расторгнуть ли брак официально. СМИ утверждают, что уже 29 июня Воеводина стала свободной дамой, но после этого она вкладывала в Инстаграм трогательные фото с мужем и рассказывала, как с ним счастлива.

А на днях Оксана снова выложила видео, в котором рассказывала, как сильно любит мужа. «Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем, — поведала Оксана. — И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней».

Отметим, что адвокат Воеводиной утверждает: ни о каком разводе речи не идет. «Оксана не разводилась, на развод не подавала, никаких претензий своему мужу не предъявляла. Она его очень любит», — заявил Евгений Тарло телеканалу «Звезда».