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С Кевина Спейси сняли все обвинения в сексуальных домогательствах

С 59-летнего Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах из-за недостаточного количества улик и «недоступности свидетеля, подавшего жалобу». Напомним, знаменитому голливудскому актеру грозило до пяти лет тюрьмы.
Кевин Спейси
Кевин Спейси

Прокуроры штата Массачусетс сняли с 59-летнего Кевина Спейси обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN, ссылаясь на судебные документы.

Такое решение было принято в связи с «недоступностью свидетеля, подавшего жалобу». Обвинивший актера в домогательствах в 2016 году молодой человек отказался давать показания о пропавшем мобильном телефоне, с которого отсылал сообщения подруге, когда к нему якобы приставал Кевин. По словам адвокатов Спейси, в нем могла быть информация, доказывающая невиновность актера. Дело закрыли!

Кевин Спейси

Всего о домогательствах со стороны Спейси заявили около 30 мужчин. Первым был актер «Стартрека» Энтони Рэпп. Он рассказал порталу BuzzFeed, что в начале 1980-х, когда ему было всего 14 лет, Спейси пытался соблазнить его на домашней вечеринке.

Кевин, слухи о гомосексуальности которого уже давно ходили в СМИ, но не были подтверждены актером, тут же извинился перед Энтони за неподобающее поведение, а заодно решил наконец-то сделать официальное заявление: «Я очень уважаю Энтони как актера. И мне ужасно слышать эту историю. Я правда не помню этого, прошло уже 30 лет. Но если я вел себя так, как он говорит, то я прошу прощения за это ужасное пьяное поведение. Эта история дала мне храбрости объясниться в другом. Я любил мужчин и встречался с ними всю свою жизнь. Я гей».

Отметим, что до суда дошло всего лишь одно заявление о домогательствах со стороны Спейси, но карьера актера все равно оказалась разрушена. Сцены с участием Кевина вырезали из сериала «Карточный домик», не вручили ему премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии и практически лишили возможности сниматься в кино дальше. 

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18 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кевин Спейси

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3 комментария Добавить комментарий
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  • идеальный актёр с дицом маньяка

  • вопрос сколько заплатили чтобы снять обвинения. гомосексуальный Голливуд -это не секрет и на этом делают 95% карьеру актеры.Все эти питы, клуни, декаприо и прочая армия... Харви как самец будет отвечать а этого спасло гейлобби

  • Очень талантливый актёр. Жаль, что обвинения, которые по итогу не имели доказательной базы, перечеркнули его карьеру. Думаю, мог бы сыграть ещё очень много запоминающихся ролей.

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