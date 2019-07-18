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Ирина Шейк устроила «русский» девичник с оливье, селедкой под шубой и шампанским

Ирина Шейк, расставшись с Брэдли Купером, прекрасно проводит время. Она продолжает работать и встречается с друзьями. А на днях модель закатила настоящую русскую вечеринку.
Ирина Шейк, Брэди Купер
Ирина Шейк и Брэди Купер

Пока Леди Гага недоумевает, почему в комментариях в ее Инстаграме неожиданно началась «всероссийская перепись населения», Ирина Шейк веселится со своими друзьями.

Модель устроила настоящую русскую вечеринку. «Брошенка» пригласила в гости близких подруг, фэшн-директора журнала Vogue в Гонконге Анну Зюрову и светскую львицу Ингу Рубинштейн, и накрыла для них настоящий советский стол. В меню вечера значились оливье, селедка под шубой, картошка с укропчиком и шампанское.

О чем беседовали подружки неизвестно, но мы предполагаем, что без главной темы последних дней — романа Брэдли Купера и Леди Гаги — не обошлось. Может быть, дамы даже читали комментарии в Инстаграме певицы. Ну и, конечно, какая русская вечеринка без традиционной игры в дурака!

Брэдли, по слухам, ушел от Шейк к Леди Гаге, с которой бок о бок провел несколько месяцев на съемках фильма «Звезда родилась». Рассталась пара вполне спокойно. Ирина и Купер даже смогли договориться о том, что будут проводить равное количество времени с их общей дочкой.

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18 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @ingarubenstein, @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леди Гага

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот таки разница между западными бабами и нашими - налицо. Все, расстались, она начинает постить фотки, девичники закатывать и лепить статус: пусть плачут все, кому я не досталась, пусть сдохнут те, кто не оценил. Дескать, я вся такая и красиваяяяяя, и хозяйственная, и веселаяяяяя. Вот на фига, а? Ну, не постят же мужики свои фотки в трусах, на мальчишниках? Они продолжают жить дальше. А бабы прямо без штанов не могут успокоиться. Весь баланс нарушен. Тьфу.

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