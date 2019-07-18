Ирина Шейк устроила «русский» девичник с оливье, селедкой под шубой и шампанским

Ирина Шейк, расставшись с Брэдли Купером, прекрасно проводит время. Она продолжает работать и встречается с друзьями. А на днях модель закатила настоящую русскую вечеринку.

Ирина Шейк и Брэди Купер

Пока Леди Гага недоумевает, почему в комментариях в ее Инстаграме неожиданно началась «всероссийская перепись населения», Ирина Шейк веселится со своими друзьями.

Модель устроила настоящую русскую вечеринку. «Брошенка» пригласила в гости близких подруг, фэшн-директора журнала Vogue в Гонконге Анну Зюрову и светскую львицу Ингу Рубинштейн, и накрыла для них настоящий советский стол. В меню вечера значились оливье, селедка под шубой, картошка с укропчиком и шампанское.

О чем беседовали подружки неизвестно, но мы предполагаем, что без главной темы последних дней — романа Брэдли Купера и Леди Гаги — не обошлось. Может быть, дамы даже читали комментарии в Инстаграме певицы. Ну и, конечно, какая русская вечеринка без традиционной игры в дурака!

Брэдли, по слухам, ушел от Шейк к Леди Гаге, с которой бок о бок провел несколько месяцев на съемках фильма «Звезда родилась». Рассталась пара вполне спокойно. Ирина и Купер даже смогли договориться о том, что будут проводить равное количество времени с их общей дочкой.