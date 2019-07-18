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Елена Беркова откровенно высказалась о неудачах в интимной жизни

Елена Беркова после пятого развода начала считать себя гуру отношений. Новый пост в Инстаграме бывшая порноактриса посвятила теме неудач в интимной жизни. Но фолловеров звезды заинтересовало не это.
Елена Беркова
Елена Беркова

В марте 34-летняя Елена Беркова объявила, что собирается пойти под венец в шестой раз. Избранником актрисы фильмов для взрослых стал 42-летний Александр Путинцев — бизнесмен и блогер, специализирующийся на помощи людям стать более осмысленными.

Состоялась ли шестая по счету свадьба Берковой, пока не известно, но девушка, видимо, решила, что и пять разводов дают ей право рассуждать о том, какой должна быть счастливая интимная жизнь.

Елена Беркова, Александр Путинцев
Елена Беркова и Александр Путинцев

Экс-порнозвезда опубликовала в Инстаграме слайд-шоу, на котором она нежничает с Путинцевым, и высказала свое мнение по поводу сексуальных утех в паре. «Счастье в интимной жизни — залог семейного благополучия. Бывают взлеты и падения. <…> Поиски счастья на стороне — это самообман, в котором редко бывает счастливый конец», — написала Беркова и уточнила, что единого рецепта гармонии в интимной жизни не существует. 

Правда, по словам Елены, есть общие положения, которые подходят для всех: «Взаимоотношения в доме, бытовой комфорт, чистота тела и др. Немаловажную роль для половой гармонии играет бытовой комфорт. Молодым парам просто необходимо иметь отдельную квартиру или комнату. Постоянный страх быть услышанными порождает нервозность в интимных отношениях», — поведала Беркова.

Фолловеры Елены, к слову, пропустили слова девушки мимо ушей и поинтересовались у нее, куда делся ее предыдущий муж, почему новый мужчина Берковой такой волосатый и с каких пор звезда порно возомнила себя сексологом.

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18 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @berkova, @psycho_master/Instagram
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Лена Беркова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Сыну то сколько?Не стыдно перед ним,его друзьями,родителями друзей?

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