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Королевский эксперт: этой осенью Меган Маркл объявит о второй беременности

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в мае этого года. 37-летняя герцогиня родила своему 34-летнему супругу сына Арчи. Прошло всего два месяца, а возлюбленные, по слухам, снова готовятся стать родителями.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Меган, извини. Вышла замуж за принца — можешь забыть о том, что такое личная жизнь. Поклонники и эксперты наперед знают, когда ты забеременеешь и родишь.

На днях эксперт по вопросам королевский семьи Мелани Бромли заявила, что совсем скоро Меган и Гарри объявят о прибавлении в семействе. Постойте... герцогиня ведь еще даже не беременна!

Меган Маркл, принц Гарри

Бромли заявляет, что осенью у пары будет очень непростое время — герцог и герцогиня Сассекские отправятся в рабочую поездку по странам Африки. А уже из путешествия Меган и Гарри вернутся с хорошими новостями. 

Любители ставок тоже уверены в том, что экс-актриса скоро снова забеременеет. «Многие ставят на то, что Гарри и Меган родят второго ребенка в 2020 году. Как всегда, редко дым бывает без огня», — прокомментировал слухи представитель букмекерской конторы Алекс Апати.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Эксперт по вопросам королевской семьи заявил, что Меган Маркл и принц Гарри объявят о второй беременности герцогини этой осенью
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Да и королевский обозреватель Кети Николл тоже верит в эту занятную теорию. «Они действительно мечтают о большой семье. И абсолютно точно хотят братьев и сестер для Арчи», — заявила женщина Daily Express. Ну что ж, ждем!

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18 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл, Принц Гарри

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