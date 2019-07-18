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Максим Галкин организовал для сына экстремальное развлечение на высоте 8 метров

Вокруг лишь сосны, а под ногами тоненький канат, который трясется от каждого шага — именно в такой атмосфере прошел день юного Гарри Галкина.

Максим Галкин и Алла Пугачева — родители всем на зависть! Они стараются дать своим детям лучшее образование и поощряют их всестороннее развитие. С такими генами и заботой Гарри и Лиза «обречены» стать успешными личностями со множеством талантов. 

Поклонники звездной пары с нетерпением ждут каждого нового видео, которое Максим Галкин публикует в своем Инстаграме: он записывает разговоры своих наследников, их игры, забавные сценки и поздравления.

И если Лиза очаровала фолловеров своим артистизмом и чувством юмора, то пятилетний Гарри — вдумчивым характером: он уже вовсю разговаривает на французском, сочиняет стихи и, как выяснилось, покоряет вершины. 

На днях Максим Галкин организовал для своего сына экстремальное развлечение: он привел Гарри в веревочный-парк. Там мальчик смог попробовать себя в роли канатоходца на высоте 8 метров.

Но не спешите хвататься за сердце: ответственный папа Максим Галкин не допустил бы опасных моментов. И отец, и сын были надежно защищены страховкой и все время находились под чутким наблюдением профессионального инструктора.

Похоже, Максим остался в восторге от проведенного с сыном дня.

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18 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Максим Галкин, Гарри Галкин, Лиза Галкина

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