Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, как Брэдли Купер и Ирина Шейк поделили опеку над дочерью

Не так давно Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Поклонников долгое время волновал вопрос — как экс-возлюбленные поделят опеку над дочерью Леа. Наконец, решение звезд озвучили СМИ.

Вот уже около месяца в прессе обсуждается неожиданное расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. О напряжении в отношениях звезд слухи ходили давно, однако мало кто верил, что пара действительно распадется.

С тех пор Купер и Шейк ни разу не были замечены вместе, что дает полное основание полагать: на этот раз домыслы оказались чистой правдой.

Сейчас главное, что интересует поклонников — как Ирина и Брэдли будут воспитывать дочь Леа. 18 июля стало известно, что родители малышки уже обо всем договорились. 

По данным издания TMZ, звезды решили поровну поделить опеку над дочерью. При этом и Ирина, и Брэдли будут отныне проживать в Нью-Йорке, чтобы иметь возможность принимать равное участие в воспитании девочки.

Отметим, что Куперу в этой ситуации придется особенно непросто, поскольку ему придется сменить место жительства. До этого актер проводил большую часть времени в Лос-Анджелесе из-за работы.

Перейти к обсуждению 1


18 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Молодцы! Без шума и упрек и грязи.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-14 16:05:00
148
Чем закончилось? Предлагаете пофантазировать? Наверное тем, что он попросил свести с нужными людьми, которые дадут денег на очередной сериал-пустышку с голыми опами. Неужели есть другой вариант?
Константин Богомолов поделился снимками с отдыха с Ксенией Собчак
26 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.