Стало известно, как Брэдли Купер и Ирина Шейк поделили опеку над дочерью

Не так давно Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Поклонников долгое время волновал вопрос — как экс-возлюбленные поделят опеку над дочерью Леа. Наконец, решение звезд озвучили СМИ.

Вот уже около месяца в прессе обсуждается неожиданное расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. О напряжении в отношениях звезд слухи ходили давно, однако мало кто верил, что пара действительно распадется.

С тех пор Купер и Шейк ни разу не были замечены вместе, что дает полное основание полагать: на этот раз домыслы оказались чистой правдой.

Сейчас главное, что интересует поклонников — как Ирина и Брэдли будут воспитывать дочь Леа. 18 июля стало известно, что родители малышки уже обо всем договорились.

По данным издания TMZ, звезды решили поровну поделить опеку над дочерью. При этом и Ирина, и Брэдли будут отныне проживать в Нью-Йорке, чтобы иметь возможность принимать равное участие в воспитании девочки.

1 2 3 ... 9 Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились об опеке над дочерью

Отметим, что Куперу в этой ситуации придется особенно непросто, поскольку ему придется сменить место жительства. До этого актер проводил большую часть времени в Лос-Анджелесе из-за работы.