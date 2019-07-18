Дочь Василисы Володиной выросла ее копией, но на голову выше

С 1995 года Василиса счастлива в браке. У нее и ее супруга Сергея двое детей — дочь Виктория и сын Вячеслав. О них знаменитый астролог предпочитает не слишком откровенничать в разговоре с журналистами. Да и фотографий с наследниками в Сети по пальцам пересчитать.
К слову, у Виктории есть личный Инстаграм, на который подписаны более 4 тысяч человек. В нем высокая и статная девушка часто публикует свои фото в рост, демонстрируя со вкусом подобранные образы.
В этом году Виктория окончила школу — с золотой медалью. «Стоило впахивать 11 лет ради красной обложки? Да, однозначно!» — с гордостью написала в июне Володина-младшая. О дальнейших ее планах, правда, пока ничего не известно. Интересно, решит ли девушка пойти по стопам своей знаменитой мамы?