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Дочь Василисы Володиной выросла ее копией, но на голову выше

В своем Инстаграме Василиса Володина очень много рассказывает о работе и очень мало — о семье. На днях астролог сделала исключение и опубликовала фото с дочерью.

С 1995 года Василиса счастлива в браке. У нее и ее супруга Сергея двое детей — дочь Виктория и сын Вячеслав. О них знаменитый астролог предпочитает не слишком откровенничать в разговоре с журналистами. Да и фотографий с наследниками в Сети по пальцам пересчитать.

Впрочем, 18 июля неожиданно для поклонников Володина опубликовала снимок с дочерью. Фолловеры Василисы сразу бросились обсуждать, как сильно девушка напоминает мать. Сходство поразительное!

К слову, у Виктории есть личный Инстаграм, на который подписаны более 4 тысяч человек. В нем высокая и статная девушка часто публикует свои фото в рост, демонстрируя со вкусом подобранные образы.

В этом году Виктория окончила школу — с золотой медалью. «Стоило впахивать 11 лет ради красной обложки? Да, однозначно!» — с гордостью написала в июне Володина-младшая. О дальнейших ее планах, правда, пока ничего не известно. Интересно, решит ли девушка пойти по стопам своей знаменитой мамы?

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18 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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