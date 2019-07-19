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75-летняя Инна Чурикова упала со сцены и была экстренно госпитализирована

Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены театра «Русская песня». Актрисе диагностировали переломы ребер.

18 июля народная артистка Инна Чурикова упала со сцены в конце второго акта спектакля на сцене театра «Русская песня». Очевидцы сообщили, что у актрисы закружилась голова и она потеряла равновесие, а коллега Чуриковой рассказала, что артистка просто обо что-то споткнулась.

Постановку пришлось остановить. РИА Новости сообщают, что зрители помогли Чуриковой встать и подняться на сцену, но за кулисы ее вынесли уже на руках. 75-летнюю актрису экстренно госпитализировали в Институт Склифософского, где врачи диагностировали у Чуриковой переломы ребер.

Муж Инны Михайловны, режиссер Глеб Панфилов, приехал к супруге в больницу. По его словам, актриса чувствует себя уже лучше.

Инна Чурикова родилась в 1943 году. Она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а в 1975-м стала актрисой театра «Ленком». Зрителям она известна по фильмам «Морозко», «Тот самый Мюнгхаузен» и «Ширли-мырли».

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19 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Инна Чурикова

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Гость 2019-07-14 16:05:00
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