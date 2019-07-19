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Фанат с ножом на концерте, нервные срывы и  депрессия после распада группы: Лена Катина вспомнила годы в «Тату»

Не секрет, что многие звезды платят за свою популярность одиночеством и нервными срывами. Не избежала этой участи и экс-солистка группы «Тату».
Группы «Тату», 2008 год
Группы «Тату», 2008 год

Эпоха нулевых была расцветом ярких и эпатирующих артистов, которые пытались перещеголять друг друга в необычности сценического образа. Среди самых запоминающихся коллективов того времени были «татушки» Лена Катина и Юля Волкова. Девушки обрели популярность не только в России, но и за рубежом: их концерты с нетерпением ждали и в Европе, и Америке, и даже в Японии. 

Группа просуществовала до 2009 года, а после этого экс-участницы пошли каждая своей дорогой. И если Волкова еще какое-то время мелькала на экранах телевизоров, то о рыжеволосой Катиной практически никто не вспоминал. 19 июля певица наконец рассказала в интервью журналу Starhit, как она пережила распад группы и что спасло ее от нервного расстройства.

Лена Катина
Лена Катина

«С депрессией я сталкивалась. Я обращалась к психологу, и, признаюсь, он мне очень помог», — заявила звезда. Выяснилось, что после ссоры с Юлей артистка находилась в тяжелом состоянии: ни концертов, ни музыки, ни популяности. Лена рассказала, что помимо психолога ее воскресил музыкант Борис Ренский. Именно он предложил артистке начать сольную карьеру и увез ее в Лос-Анджелес. 

Но, как оказалось, психологическое здоровье Лены Катиной было подорвано еще до распада группы. Бесконечные гастроли, бешеная популярность, угрозы неадекватных поклонников — все это сказывалось на состоянии певицы. И если Юля Волкова старалась сохранять самообладание, то ее напарнице в этом плане повезло меньше. 

Лена Катина, 2012 год
Лена Катина, 2012 год

Чувствительная Лена тяжело переживала напряженный график. «Один раз я слегла с нервным срывом и пришлось отменять концерт в Анадыри. Это был пик популярности ''Тату'', у нас было по 30 концертов в месяц. Этот график выбил почву из-под ног, было трудно очень прийти в себя», — рассказала звезда.

Кроме того, артистке приходилось постоянно переживать за собственную жизнь. «Во времена ''Тату'' была ситуация, когда на концерте задержали человека с раскрытым ножом, который он держал наготове в кармане, когда мы сошли со сцены», — призналась Лена.

Несмотря на пережитые потрясения, Лена Катина довольна своей жизнью: она счастлива в браке с Сашо Кузманович, воспитывает сына Александра, а ее песни занимают верхние строчки Billboard'а.  

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19 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @lenakatina/Instagram
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Лена Катина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Эх, молодость) Когда-то была на концерте "Тату".

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