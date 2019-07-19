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Адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой заявил, что ее вывезли из колонии на скорой

Старшую дочь первого президента Узбекистана, который скончался в 2016 году, госпитализировали из колонии. 47-летняя женщина сейчас отбывает наказание по делу о нескольких экономических преступлениях.
Гульнара Каримова
Гульнара Каримова

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову вывезли на машине скорой помощи из колонии. Об этом сообщил ее адвокат Грегуар Манжа. «Согласно достоверному источнику информации, 47-летняя Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице», — поведал он в Твиттере. Также Грегуар сообщил, что прождал в колонии около шести часов, но в визите ему отказали. Что случилось с Гульнарой, пока не известно.

Напомним, жизнь Гульнары очень круто изменилась в 2013 году. Тогда ее отцу, действующему президенту Узбекистана Исламу Керимову, доложили, что Каримова не просто не соответствует славному облику послушной дочери (она, например, активно тусовалась с золотой молодежью и создавала свои дизайнерские коллекции одежды Guli), но и имеет прямое отношение к коррупции в Узбекистане. Не в пользу Гульнары, которую называли «принцессой Узбекистана», сыграл и тот факт, что она открыто заявляла о своем намерении сесть в президентское кресло после отца.

Гульнара Каримова

Ислам Керимов тогда, по слухам, пришел в ярость и посадил дочь под домашний арест с применением физической силы. А вскоре Гульнару осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Следствие заявило, что ущерб от действий Гульнары составил около 2 миллиардов долларов. 

  • Гульнара Каримова
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    Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была экстренно госпитализирована
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Керимову приговорили к 10 годам тюрьмы, но Гульнара пообещала возместить нанесенный ущерб, и суд снизил срок заключения до 5 лет и перевел девушку под домашний арест. Но вскоре Гульнаре предъявили новые обвинения и перевели ее в колонию общего режима.

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19 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru
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Гульнара Каримова

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