Адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой заявил, что ее вывезли из колонии на скорой

Старшую дочь первого президента Узбекистана, который скончался в 2016 году, госпитализировали из колонии. 47-летняя женщина сейчас отбывает наказание по делу о нескольких экономических преступлениях.

Гульнара Каримова

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову вывезли на машине скорой помощи из колонии. Об этом сообщил ее адвокат Грегуар Манжа. «Согласно достоверному источнику информации, 47-летняя Каримова находилась в машине скорой помощи, которая покинула Зангиоту, пока я ждал ее на улице», — поведал он в Твиттере. Также Грегуар сообщил, что прождал в колонии около шести часов, но в визите ему отказали. Что случилось с Гульнарой, пока не известно.

Напомним, жизнь Гульнары очень круто изменилась в 2013 году. Тогда ее отцу, действующему президенту Узбекистана Исламу Керимову, доложили, что Каримова не просто не соответствует славному облику послушной дочери (она, например, активно тусовалась с золотой молодежью и создавала свои дизайнерские коллекции одежды Guli), но и имеет прямое отношение к коррупции в Узбекистане. Не в пользу Гульнары, которую называли «принцессой Узбекистана», сыграл и тот факт, что она открыто заявляла о своем намерении сесть в президентское кресло после отца.

Ислам Керимов тогда, по слухам, пришел в ярость и посадил дочь под домашний арест с применением физической силы. А вскоре Гульнару осудили за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Следствие заявило, что ущерб от действий Гульнары составил около 2 миллиардов долларов.



1 2 3 ... 8 Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была экстренно госпитализирована

Керимову приговорили к 10 годам тюрьмы, но Гульнара пообещала возместить нанесенный ущерб, и суд снизил срок заключения до 5 лет и перевел девушку под домашний арест. Но вскоре Гульнаре предъявили новые обвинения и перевели ее в колонию общего режима.



