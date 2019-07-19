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Сэльма Блэр, с 2018-го года страдающая от рассеянного склероза, жалуется, что ей становится все хуже

Актриса отвоевывает у недуга право на счастливую жизнь и на любимое хобби. Из-за нарушения координации движения Сэльме Блэр пришлось забыть о конном спорте.

Осенью 2018 года 47-летняя актриса Сэльма Блэр шокировала поклонников заявлением: оказалось, звезда страдает от неизлечимого недуга, который мешает ей жить полноценно. Нарушение, приступы страха и одиночества, слабость в ногах и проблемы с координацией. Несмотря на то, что первое время Блэр тяжело переносила обнаруженный диагноз, вскоре она собралась и решила во что бы то ни стало бороться с болезнью.

Актриса начала больше времени проводить на свежем воздухе, гулять с семилетним сыном Артуром, а также кататься на лошадях. Однако 18 июля Сэльма призналась, что теперь ее конные занятия могут остаться в прошлом.

В своем Инстаграме звезда опубликовала фото с любимым скакуном Скайтопом и написала, что, возможно, больше не сможет на нем прокатиться. «У нас оказалось так мало времени для занятий, ведь теперь я не могу даже забраться на лошадь и удержаться на ней хотя бы немного», — поделилась Сэльма.

Она рассказала, что все это — результат прогрессирующего рассеянного склероза. Несмотря на тяжелое состояние, звезда не собирается сдаваться. Сэльма заявила, что будет снова и снова пытаться оседлать своего любимца.

«Даже если мне станет хуже, я буду пытаться снова и снова запрыгнуть на свою лошадь. Я смогу это сделать. Конные тренировки — это вызов, работа и возможность улучшить мое здоровье. Я нашла своего счастливого единорога», — рассказала Сэльма.

Поклонники тепло поддержали актрису. Они благодарны Сэльме за вдохновение и мотивацию никогда не сдаваться. «Вы настоящий символ борьбы, силы духа и любви», «Мисс Блэр, спасибо, что даешь мне надежду», «Вы мой герой!» — прокомментировали фолловеры.

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19 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @selmablair/Instagram, Rex Features/Fotodom.ru

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Очень красивая она. С возрастом стала даже красивее! Здоровья ей!

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