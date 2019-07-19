Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Алена Шишкова продолжает выкладывать фото в купальниках, несмотря на обвинения в анорексии

Алена Шишкова в очередной раз взбудоражила своих подписчиков. Модель выложила фото в купальнике, а в ответ получила просьбы поправиться и перестать быть такой худой.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Экс-девушка Тимати Алена Шишкова улетела на отдых в Сочи. Блондинка заселилась в роскошный отель и на днях выложила фото в красном купальнике из спа-центра.

26-летняя Шишкова, видимо, надеялась прочитать хвалебные оды своей стройной фигуре, но вышло ровно наоборот — подписчики всерьез забеспокоились о здоровье Алены. «Выздоравливайте», «Алена, надо поправиться», «Все меньше и меньше мяса», — пишут фолловеры модели. Впрочем, Шишкова оставляет эти комментарии без ответа.

Алена, наверное, уже привыкла в такой реакции на свою фигуру — звезду постоянно обвиняют в излишней худобе и даже пропаганде анорексии. Пять лет назад Шишкова еще реагировала на подобные заявления фолловеров и даже отвечала им. «Спешу утешить всех озабоченных, что никакой анорексии у меня нет, необходимости уменьшать талию в фотошопе тоже нет. А еще у меня нет желания призывать всех худеть или толстеть», — заявила тогда девушка и не прекратила выкладывать фотографии с тренировок и в нижнем белье.

  • Алена Шишкова
    1 2 3 ...8
    Алена Шишкова уже привыкла к негативным комментариям по поводу ее фигуры в Инстаграме
    Смотреть галерею

Шишкова, напомним, недавно сменила имидж — звезда подстриглась и стала очень похожа на Светлану Лободу, что не ускользнуло от внимания подписчиков.

Перейти к обсуждению 2


19 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @missalena.92/Instagram
Теги

Алена Шишкова

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • лютый фотошоп

  • Ну зачем уж дотакой степени фотки свои ретушировать? Люди ж не слепые.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.