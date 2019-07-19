Алена Шишкова продолжает выкладывать фото в купальниках, несмотря на обвинения в анорексии

Алена Шишкова в очередной раз взбудоражила своих подписчиков . Модель выложила фото в купальнике, а в ответ получила просьбы поправиться и перестать быть такой худой.

Алена Шишкова

Экс-девушка Тимати Алена Шишкова улетела на отдых в Сочи. Блондинка заселилась в роскошный отель и на днях выложила фото в красном купальнике из спа-центра.

26-летняя Шишкова, видимо, надеялась прочитать хвалебные оды своей стройной фигуре, но вышло ровно наоборот — подписчики всерьез забеспокоились о здоровье Алены. «Выздоравливайте», «Алена, надо поправиться», «Все меньше и меньше мяса», — пишут фолловеры модели. Впрочем, Шишкова оставляет эти комментарии без ответа.

Алена, наверное, уже привыкла в такой реакции на свою фигуру — звезду постоянно обвиняют в излишней худобе и даже пропаганде анорексии. Пять лет назад Шишкова еще реагировала на подобные заявления фолловеров и даже отвечала им. «Спешу утешить всех озабоченных, что никакой анорексии у меня нет, необходимости уменьшать талию в фотошопе тоже нет. А еще у меня нет желания призывать всех худеть или толстеть», — заявила тогда девушка и не прекратила выкладывать фотографии с тренировок и в нижнем белье.

1 2 3 ... 8 Алена Шишкова уже привыкла к негативным комментариям по поводу ее фигуры в Инстаграме

Шишкова, напомним, недавно сменила имидж — звезда подстриглась и стала очень похожа на Светлану Лободу, что не ускользнуло от внимания подписчиков.