Ксения Бородина призналась, что питается неправильно, и призвала поклонников не следовать ее примеру

Ксения Бородина призналась фолловерам, что не может заставить себя завтракать. Телеведущая заявила, что это неправильно, и попросила подписчиков не делать так же, как и она.

Ксения Бородина

36-летняя Ксения Бородина сейчас отдыхает в Италии вместе с мужем и детьми. Но даже в отпуске телеведущая успевает пообщаться со своими фолловерами в Инстаграме. На днях звезда порассуждала о правильном питании и рассказала, что это вообще не ее история.

Бородина поделилась с подписчиками, что не может завтракать с утра. «Максимум, что я могу в себя впихнуть, это чай и печенюшку. Вообще с утра не могу есть. Знаю, что завтрак это очень полезно и нужно, но я не могу», — рассказала Ксения в инстаграм-историях и предупредила подписчиков, что ее примеру следовать не стоит.

Также Бородина поведала: если она ест с утра, то уже не может остановиться. «Потом у меня обязательно и обед, и ужин, и весь день я ем. В обед я уже хочу кушать, но съесть завтрак я не могу себя заставить. Я как-то спокойно часов до трех могу не есть вообще», — рассказала звезда.

Телеведущая добавила, что если она просыпается не рано утром, а часов в 12, то вполне может съесть яичницу или сырники.

1 2 3 ... 8 Ксения Бородина пообщалась с подписчиками на тему питания

Напомним, несколько лет назад Ксения очень сильно похудела и даже написала об этом книгу «Худеем вместе с Ксенией Бородиной». В опусе телеведущая раскрыла несколько секретов. Например, чтобы похудеть, звезда исключила из своего рациона орехи, стала есть супы-пюре, пила воду, как только чувствовала голод, и заменяла один прием пищи специальными аптечными коктейлями.