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Вика Цыганова рассказала, как перенесла клиническую смерть

Популярная артистка едва не погибла в результате инфекционного заболевания. В эфире программы «Судьба человека» Вика Цыганова поведала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на протяжении жизни.

На днях 55-летняя Вика Цыганова стала героиней передачи «Судьба человека». В откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым певица вспомнила непростые периоды в своей жизни. Цыганова рассказала, какое отчаяние испытывала после автомобильной аварии 1980-го года, в результате которой ей поставили диагноз бесплодие.

«Мне пришлось испытать немало трудностей. В детстве я хотела родить десятерых детей. Очень хотела завести большую семью, очень, но не сложилось, увы. Поэтому теперь муж для меня не только главный человек в жизни, но и самый любимый ребенок», — поделилась артистка.

Вика Цыганова с мужем Вадимом
Вика Цыганова с мужем Вадимом

Вадим Цыганов — настоящая опора для Вики. Звезда поведала, что супруг во всем ее поддерживает на протяжении уже 29 лет. Помимо любви, заботы и уважения он дает ей вдохновение и силы действовать. 

Цыганова вспомнила, как во время обострения конфликтов на Кавказе ездила вместе с мужем на концерты: она выступала в горячих точках, чтобы подбодрить солдат, многие из которых погибли на ее глазах. 

«Я считаю, что нужно быть со своим народом. Именно молодые ребята давали мне силы. Из шоу-бизнеса я рванула на фронт. Несколько раз меня могли убить. Прямо над нами, к примеру, сбивали вертолет. Я видела смерть, дикую несправедливую смерть молодых ребят. Я расписывалась у них в военных билетах и видела, что многие из них сироты. Чечня меня сильно подорвала. Я даже хотела уйти в монастырь. Отчаялась просто. Но батюшка сказал, что я должна еще попеть. Ну вот и пою уже двадцать лет», — поделилась Вика.

Как оказалось, на этом испытания в жизни артистки не закончились. По признанию Цыгановой, несколько лет назад она перенесла клиническую смерть. Дело в том, что на очередной день рождения мужа Вика преподнесла ему в качестве подарка живого попугая. Только вот птица была не совсем здоровой... Именно от безобидного питомца Цыганова и ее мама подхватили острое инфекционное заболевание — орнитоз.

Лихорадка, интоксикация всего организма, поражение внутренних органов, в том числе печени и нервной системы... Вика призналась, что едва осталась в живых: «Я перенесла клиническую смерть. Слава Богу, меня выходили врачи. Я чудом спаслась».

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20 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @vika.tsyganova/Instagram
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Вика Цыганова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот это подарила попугая🙄

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