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Многоуровневый торт, кутюрное платье невесты и звездные гости: дизайнер Эли Сааб устроил сыну роскошную свадьбу

Это лето запомнится ливанцам надолго: знаменитый дизайнер Эли Сааб 18 июля устроил своему сыну пышную свадьбу, которая продлилась три дня. 
Эли Сааб-младший с Кристиной Мурад
Эли Сааб-младший с Кристиной Мурад

В конце июля в Ливан слетелись гости со всего мира — и неспроста! Знаменитый 55-летний модельер Эли Сааб, вечерние платья которого носят Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли, Кендалл Дженнер и многие другие, устроил для своего сына пышное торжество. Его наследник Эли Сааб-младший женился на белокурой красавице Кристине Мурад. 

Влюбленные расписались еще 18 июля в Ливане, но праздновали это событие три дня кряду. Не скупясь на средства, молодые устроили шумные вечеринки в нескольких городах.

Церемония бракосочетания прошла в Le Plateau de Bakish, известном эко-поселке. Кроме того, семья Эли Сааба решила провести отдельное торжество в роскошном семейном поместье. 

Если вы еще не догадались, кто выступил дизайнером свадебного платья, то спешим вас «удивить»: невеста появилась на церемонии в роскошном белоснежном наряде Elie Saab Haute Couture.

Вчера вечером в Бейруте состоялась масштабная вечеринка с огромным тортом, выступлением музыкантов и танцами до утра. Среди звездных гостей оказалась и наша соотечественница Алла Вербер. Она давно дружит с известным модельером и была приглашена на семейное торжество. 

Вербер выложила в своем Инстаграме несколько снимков и тепло поздравила молодоженов с праздником: «Будьте счастливы! Это была свадьба века! У меня ощущение, что я побывала в сказке!».

И мы с ней согласны: праздник удался на славу! Многоуровневый торт, усыпанный горящими свечами, блеск роскошных платьев, богатое угощение и сотни гостей, которые разделили с Кристиной и Эли их праздник. Закончилось мероприятие эффектным салютом.

Кроме того, с поздравлениям присоединилась певица Элисса. Она спела для новоиспеченных супругов песни и пожелала им бесконечной любви и семейного счастья.

  • Эли Сааб
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    Эли Сааб-младший и его возлюбленная Кристина Мурад на днях сыграли свадьбу
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Невеста примерила несколько подвенечных образов, и все они являются творениями ее знаменитого свекра.

Пользователи Сети остались в восторге от декорированного золотистым кружевом аутфита миссис Эли Сааб: «Платье просто бомба!», «Невеста красавица», «Обалденный наряд, очень красиво».

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20 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @elissazkh, @vidadenoiva, @haddadlesley, @carolesabbagha/Instargam, Getty Images
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Эли Сааб

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Платье красивое. Но цвет - как будто белое простирали с черным

  • Радует , что женился девушке. А то слово "дизайнер" (хоть и отец) ассоциируется с мужской свадьбой. А в целом, шикарно!

  • восток,что сказать.все по канону)

  • Все шикарно, даже слов нет! и красиво! но вот я бы не хотела, чтобы мою свадьбу оплачивали и делали родители... потом еще указывать как жить начнут, когда детей рожать и вообще... чья свадьба - тот и устраивает ИМХО, им же не по 16 по залету...

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