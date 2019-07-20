Многоуровневый торт, кутюрное платье невесты и звездные гости: дизайнер Эли Сааб устроил сыну роскошную свадьбу

Это лето запомнится ливанцам надолго: знаменитый дизайнер Эли Сааб 18 июля устроил своему сыну пышную свадьбу, которая продлилась три дня.

Эли Сааб-младший с Кристиной Мурад

В конце июля в Ливан слетелись гости со всего мира — и неспроста! Знаменитый 55-летний модельер Эли Сааб, вечерние платья которого носят Дженнифер Лопес, Анджелина Джоли, Кендалл Дженнер и многие другие, устроил для своего сына пышное торжество. Его наследник Эли Сааб-младший женился на белокурой красавице Кристине Мурад.



Влюбленные расписались еще 18 июля в Ливане, но праздновали это событие три дня кряду. Не скупясь на средства, молодые устроили шумные вечеринки в нескольких городах.



Церемония бракосочетания прошла в Le Plateau de Bakish, известном эко-поселке. Кроме того, семья Эли Сааба решила провести отдельное торжество в роскошном семейном поместье.



Если вы еще не догадались, кто выступил дизайнером свадебного платья, то спешим вас «удивить»: невеста появилась на церемонии в роскошном белоснежном наряде Elie Saab Haute Couture.

Вчера вечером в Бейруте состоялась масштабная вечеринка с огромным тортом, выступлением музыкантов и танцами до утра. Среди звездных гостей оказалась и наша соотечественница Алла Вербер. Она давно дружит с известным модельером и была приглашена на семейное торжество.

Вербер выложила в своем Инстаграме несколько снимков и тепло поздравила молодоженов с праздником: «Будьте счастливы! Это была свадьба века! У меня ощущение, что я побывала в сказке!».

И мы с ней согласны: праздник удался на славу! Многоуровневый торт, усыпанный горящими свечами, блеск роскошных платьев, богатое угощение и сотни гостей, которые разделили с Кристиной и Эли их праздник. Закончилось мероприятие эффектным салютом.

Кроме того, с поздравлениям присоединилась певица Элисса. Она спела для новоиспеченных супругов песни и пожелала им бесконечной любви и семейного счастья.

1 2 3 ... 11 Эли Сааб-младший и его возлюбленная Кристина Мурад на днях сыграли свадьбу

Невеста примерила несколько подвенечных образов, и все они являются творениями ее знаменитого свекра.



Пользователи Сети остались в восторге от декорированного золотистым кружевом аутфита миссис Эли Сааб: «Платье просто бомба!», «Невеста красавица», «Обалденный наряд, очень красиво».