Лера Кудрявцева пожаловалась на психоз и постоянный страх за маленькую дочь

Известная телеведущая поделилась, что слишком беспокоится о безопасности своей дочери Марии, и даже обратилась за советом к поклонникам.

48 летняя Лера Кудрявцева не так давно стала мамой. Известная телеведущая родила дочь Марию 11 месяцев назад. Несмотря на то, что после появления малышки на свет прошел всего год, Кудрявцева уже успела «заработать психоз».



Дело в том, что Лера сильно беспокоится за здоровье и безопасность Маши. По словам телеведущей, она плохо спит по ночам, не может расслабиться даже во время отдыха и целыми днями занята лишь тем, что оберегает дочь от опасностей.

Об этом знаменитость написала в своем Инстаграме вечером 19 июля. «Мамули, скажите, как вы избавлялись от психоза за детей? Мне уже сны кошмарные снятся, то машины, то балконы, то вода. Готова стоять на обочине по полчаса, чтобы даже шума машины не было слышно, а то вдруг какой-нибудь летит, например», — посетовала Лера.



На взволнованное сообщение звездной мамы тут же отреагировали подписчики. Они принялись успокаивать Кудрявцеву и поделились собственными страхами за детей.



1 2 3 ... 10 Маленькая Мария родилась 13 августа 2018 года

Не остались в стороне и звезды. Так, Светлана Лобода рассказала, что тоже переживает за своих дочерей: «Солнышко, с появлением детей появляются и страхи. Гнать их! И заполнять голову только хорошими мыслями». Татьяна Лазарева предложила свою персональную помощь: «Все расскажем, объясним, будешь как новенькая».



Звездные папы тоже не остались в стороне. Оказалось, что и Денису Кляверу знакомы опасения Леры. «Это теперь с тобой на всю жизнь. Я с мелким все время на стреме. Без паники конечно, но всегда на два шага вперед. По-другому не могу», — заявил экс-участник группы «Чай вдвоем».