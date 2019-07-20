Пользователи Рунета переключились на Инстаграм Леонардо Ди Каприо

«Не Гагой единой» — таким девизом, похоже, руководствуются тысячи россиян, которые обосновались в инстаграм-аккаунте Леонардо Ди Каприо. Объясняем, что случилось.

Не только аккаунт Леди Гаги превратился во всероссийский чат, в котором одни пишут гневные комментарии, а другие пытаются продать гараж. Теперь наши соотечественники переключились на другую знаменитую персону — Леонардо Ди Каприо.



Думаете, Брэдли Купер переметнулся к звезде «Титаника»? Вовсе нет! На этот раз обошлось без скандалов. Поводом для волны русскоязычных комментариев стала серьезная экологическая проблема.

Жители Улан-Удэ, недовольные загрязнением озера Байкал, решили бить тревогу. Для того, чтобы привлечь мировую общественность к проблемам экологии, они стали действовать через социальные сети и даже придумали собственный хэштег #SaveBaikal.



Леонардо Ди Каприо — известный зоо- и экоактивист, защитник окружающей среды. Он неравнодушен к проблемам глобального потепления, вымирания редких животных и загрязнения нашей планеты.

Именно поэтому интернет-флешмоб по спасению Байкала прочно обосновался в комментариях в Инстаграме Ди Каприо. Участники акции уверены: если им удастся обратить внимание голливудской звезды на проблемы своего региона, Леонардо обязательно поможет.



«Нам больше не на кого надеяться, родненький ты наш! В тебе русский дух, на 1/4 ты русский, мы верим, что ты спаситель Байкала», «Левушка! Спаси наш Байкал! Просим всей Россиюшкой», «Леочко, да услышь ты нас наконец! Молим тебя о спасении великолепного озера Байкал!» — писали пользователи.

1 2 3 ... 9 Леонардо Ди Каприо — один из самых влиятельных экоактивистов во всем мире

Как и в случае с Леди Гагой, не обошлось и без комичных записей: «Плиз хэлп то сэйв ит! Надеюсь, ты андерстэнд?», «Пользуясь случаем, ищу девушку для серьезных отношений. Иногородних не беспокоить!», «У тебя же бабуля русская, ты наша кровинушка», «Мы Россией всей топили, чтобы Оскара вручили. Оскар дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!».



А как вы думаете, Леонардо Ди Каприо откликнется на просьбу?