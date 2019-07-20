«Никакие проблемы не разорвут нашу связь»: Анна Седокова трогательно поздравила младшую дочь Монику с 8-летием

В честь этого события певица опубликовала в Инстаграме поздравление и пообещала сделать все, чтобы сохранить хорошие отношения с дочерью.

Моника с мамой Анной Седоковой и папой Максимом Чернявским, 2015 год

19 июля 2011 года в семье Анны Седоковой произошло знаменательное событие: звезда родила от Максима Чернявского дочь Монику. С тех пор в жизни популярной певицы произошло многое: расставание с Максимом, изнурительная борьба за опеку.



Несмотря на то, что сейчас Моника живет в США с отцом, девочка чувствует безграничную любовь со стороны Анны. Вчера малышке исполнилось 8 лет, с чем ее трогательно поздравила Седокова.



Судя по соцсетям, Анна провела с Моникой весь день, а вечером улетела на гастроли. В своем Инстаграме певица опубликовала фотографию с шариками и написала трогательное поздравление.



«Вчера был один из трех самых прекрасных дней в моей жизни! Вчера, 19 июля, родилась моя солнечная принцесса Моника. Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов ''Я так тебя люблю''. Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно-сильно, и никакие проблемы не разорвут нашу связь!», — поделилась Анна.

Звезда заявила, что готова «преодолевать тысячи километров и спать много ночей, сидя в самолете, только для того, чтобы увидеть улыбку» любимой дочери.



Анна пообещала, что сможет преодолеть все трудности, чтобы больше никогда не разлучаться с дочерью: «Жизнь иногда подкидывает нам черных кошек, но мы их приручим, накормим, согреем и будем счастливо жить все вместе!».