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Светлана Сурганова поведала, что заставляет ее соблюдать строгую диету, в которую входят хлебцы и детское питание

В новом интервью знаменитая артистка рассказала о проблемах со здоровьем, особенностях райдера и о том, на что тратит заработанные деньги.

50-летняя Светлана Сурганова всегда отличалась хрупким телосложением. В новом откровенном интервью журналу StarHit Сурганова рассказала, как ей удается сохранять форму и беречь здоровье.

Оказалось, из-за проблем со здоровьем Светлана придерживается строгой диеты. Из-за непереносимости глютена артистка с самого детства исключила из своего рациона мучное, любые полуфабрикаты, колбасу, сладкое и даже кофе.

Звезда не отступает от ограничений даже во время гастролей. В ее райдер обязательно включены безглютеновые хлебцы и детское питание. По словам Светланы, пюре из баночек «идеально соответствует требованиям моей диеты».

Однако на этом особенности звездной жизни Сургановой не заканчиваются. Певица призналась, что долгое время не могла привыкнуть к длительным перелетам по всей России. И дело здесь не в желании почаще отдыхать. Оказалось, артистка страдает от аэрофобии, поэтому каждый раз в самолете ей становилось нехорошо.

Тем не менее, звезда никогда не сдавалась и с радостью давала концерты даже в самых отдаленных уголках России. 

Также Сурганова вспомнила о перенесенной онкологии. Напомним, страшный диагноз артистка услышала в 27 лет: «Перенесенная в юности серия операций хотя и стала одним из самых тяжелых жизненных испытаний, но при этом научила и многим полезным навыкам: доверять профессионалам, не игнорировать даже самые незначительные симптомы, вовремя обращаться к специалистам».

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20 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @surganova_official/Instagram, Persona Stars
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Светлана Сурганова

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