Светлана Сурганова поведала, что заставляет ее соблюдать строгую диету, в которую входят хлебцы и детское питание

В новом интервью знаменитая артистка рассказала о проблемах со здоровьем, особенностях райдера и о том, на что тратит заработанные деньги.

50-летняя Светлана Сурганова всегда отличалась хрупким телосложением. В новом откровенном интервью журналу StarHit Сурганова рассказала, как ей удается сохранять форму и беречь здоровье.



Оказалось, из-за проблем со здоровьем Светлана придерживается строгой диеты. Из-за непереносимости глютена артистка с самого детства исключила из своего рациона мучное, любые полуфабрикаты, колбасу, сладкое и даже кофе.

Звезда не отступает от ограничений даже во время гастролей. В ее райдер обязательно включены безглютеновые хлебцы и детское питание. По словам Светланы, пюре из баночек «идеально соответствует требованиям моей диеты».

Однако на этом особенности звездной жизни Сургановой не заканчиваются. Певица призналась, что долгое время не могла привыкнуть к длительным перелетам по всей России. И дело здесь не в желании почаще отдыхать. Оказалось, артистка страдает от аэрофобии, поэтому каждый раз в самолете ей становилось нехорошо.

1 2 3 4 5 6 7 Светлана Сурганова начала заниматься музыкой еще в 1990-х

Тем не менее, звезда никогда не сдавалась и с радостью давала концерты даже в самых отдаленных уголках России.



Также Сурганова вспомнила о перенесенной онкологии. Напомним, страшный диагноз артистка услышала в 27 лет: «Перенесенная в юности серия операций хотя и стала одним из самых тяжелых жизненных испытаний, но при этом научила и многим полезным навыкам: доверять профессионалам, не игнорировать даже самые незначительные симптомы, вовремя обращаться к специалистам».