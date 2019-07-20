Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит время с эффектной незнакомкой

В начале этого года Ани Лорак официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. По слухам, причиной распада пары стала неверность бизнесмена. Теперь мужчина свободно проводит время с красотками, не боясь чужого осуждения.

В прошлом году в прессе активно обсуждались отношения Ани Лорак с ее супругом Муратом Налчаджиоглу, которые испортились, а затем сошли на нет после слухов об измене бизнесмена. В январе 2019-го стало известно, что прощать мужа певица не собирается: СМИ подтвердили, что пара развелась.

Сегодня каждый из них живет своей жизнью. Так, в июне Лорак подтвердила, что ее сердце несвободно. Ее избранником стал продюсер Black Star Егор Глеб.

Похоже, Мурат Налчаджиоглу тоже времени зря не теряет. На днях бизнесмен опубликовал в инстаграм-историях серию видео, на которых видно, как он проводит время в клубе. В одном их роликов неизвестная широкой публике девушка целует Мурата в щеку и улыбается в камеру его смартфона.

1 2 3 4 5 6 7 Бывший супруг Ани Лорак, похоже, пытается наладить личную жизнь

В Сети уже строят догадки, являются ли эти кадры подтверждением того, что у Налчаджиоглу новый роман. А что думаете вы?