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Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит время с эффектной незнакомкой

В начале этого года Ани Лорак официально развелась с Муратом Налчаджиоглу. По слухам, причиной распада пары стала неверность бизнесмена. Теперь мужчина свободно проводит время с красотками, не боясь чужого осуждения.

В прошлом году в прессе активно обсуждались отношения Ани Лорак с ее супругом Муратом Налчаджиоглу, которые испортились, а затем сошли на нет после слухов об измене бизнесмена. В январе 2019-го стало известно, что прощать мужа певица не собирается: СМИ подтвердили, что пара развелась.

Сегодня каждый из них живет своей жизнью. Так, в июне Лорак подтвердила, что ее сердце несвободно. Ее избранником стал продюсер Black Star Егор Глеб.

Похоже, Мурат Налчаджиоглу тоже времени зря не теряет. На днях бизнесмен опубликовал в инстаграм-историях серию видео, на которых видно, как он проводит время в клубе. В одном их роликов неизвестная широкой публике девушка целует Мурата в щеку и улыбается в камеру его смартфона.

В Сети уже строят догадки, являются ли эти кадры подтверждением того, что у Налчаджиоглу новый роман. А что думаете вы?

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20 июля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
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Мурат Налчаджиоглу

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