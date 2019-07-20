Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит время с эффектной незнакомкой

В прошлом году в прессе активно обсуждались отношения Ани Лорак с ее супругом Муратом Налчаджиоглу, которые испортились, а затем сошли на нет после слухов об измене бизнесмена. В январе 2019-го стало известно, что прощать мужа певица не собирается: СМИ подтвердили, что пара развелась.
Похоже, Мурат Налчаджиоглу тоже времени зря не теряет. На днях бизнесмен опубликовал в инстаграм-историях серию видео, на которых видно, как он проводит время в клубе. В одном их роликов неизвестная широкой публике девушка целует Мурата в щеку и улыбается в камеру его смартфона.
В Сети уже строят догадки, являются ли эти кадры подтверждением того, что у Налчаджиоглу новый роман. А что думаете вы?