Экс-возлюбленная принца Гарри готовится к свадьбе, на которую пригласила членов королевской семьи

Певица Элли Голдинг вовсю готовится к предстоящему торжеству. Уже подобрано идеальное платье, утверждено меню, а также список гостей, который поразил поклонников певицы.

Каспар Джоплинг и Элли Голдинг

На днях британские СМИ сообщили о том, что бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Голдинг планирует свадьбу. В августе певица выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. Жених и невеста хотят закатить роскошную вечеринку в замке Говардов. По подсчетам западных изданий, одни только цветы обошлись паре в 20 тысяч долларов.



Интересно, что на торжество были приглашены и члены королевской семьи. По данным The Sun, прийти собираются принц Уильям и Кейт Миддлтон, принцессы Беатрис и Евгения, а также Сара Фергюсон.

Журналисты предположили, что приглашения также получили принц Гарри и Меган Маркл, ведь на своей свадьбе Голдинг хочет видеть другого своего бывшего бойфренда Эда Ширана.



Впрочем, Сассексы вряд ли придут: в последнее время они выбираются в свет только по особым поводам, чтобы лишний раз не расставаться с маленьким Арчи.

Всего на празднике соберутся около трехсот гостей, среди которых и Рита Ора.

Принц Гарри и Элли Голдинг познакомились в 2012-м. Молодых людей потянуло друг к другу, вспыхнула страсть, но продлилась она всего два года. Уже в 2014-м пара распалась.