На Анастасию Приходько напали прямо во время концерта

Неизвестный набросился на певицу во время ее концерта в Виннице. Об этом Анастасия Приходько поделилась в своем Инстаграме.

На днях Анастасия Приходько давала концерт в украинском городе Винница. Артистка поделилась, что с самого начала все шло наперекосяк: то и дело выключался свет, поэтому петь приходилось без музыки.



Как выяснилось, не это было самым страшным. Ближе к концу концертной программы на артистку было совершено нападение.

Неизвестный мужчина выбежал на сцену, минуя охрану, и набросился на Анастасию Приходько. Он повалил ее на пол, а затем попытался поднять и унести. Служба безопасности оттащила мужчину от звезды.

Анастасия рассказала обо всем этом в своем Инстаграме. Своим поклонникам она поведала, что получила серьезные травмы и была шокирована. Знаменитость всю ночь провела в отделении полиции: Приходько написала заявление на напавшего и прошла медицинское обследование.



Сейчас звезду отпустили домой. Она намерена восстанавливаться после случившегося.