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На Анастасию Приходько напали прямо во время концерта

Неизвестный набросился на певицу во время ее концерта в Виннице. Об этом Анастасия Приходько поделилась в своем Инстаграме.

На днях Анастасия Приходько давала концерт в украинском городе Винница. Артистка поделилась, что с самого начала все шло наперекосяк: то и дело выключался свет, поэтому петь приходилось без музыки.

Как выяснилось, не это было самым страшным. Ближе к концу концертной программы на артистку было совершено нападение.

Неизвестный мужчина выбежал на сцену, минуя охрану, и набросился на Анастасию Приходько. Он повалил ее на пол, а затем попытался поднять и унести. Служба безопасности оттащила мужчину от звезды.

Анастасия рассказала обо всем этом в своем Инстаграме. Своим поклонникам она поведала, что получила серьезные травмы и была шокирована. Знаменитость всю ночь провела в отделении полиции: Приходько написала заявление на напавшего и прошла медицинское обследование.

Сейчас звезду отпустили домой. Она намерена восстанавливаться после случившегося.

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21 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @prykhodko_official/Instagram
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Анастасия Приходько

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А народу то 😆😆😆😆

  • А что за концерт-где слушателей 4 человека?

  • Зачем нам знать про эту русофобку, которая Россию поливает там у себя на Украине? Теперь еще будем переживать, как она там, не сильно ли ее зашибли.

  • Серьезные травмы?? Это какие например? Шок понимаю, но какие физические травмы?? Видно же, что это не травмирующее "нападение"

  • Попытался поднять и унести? Не смог, значит, поднять-то? Пора на диету, Настюха.

  • Не надо писать про эту уродину на русском форуме!! Вы там совсем что ли!!

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